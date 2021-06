EA Play Live: sarà annunciato il nuovo Dead Space?

Secondo una voce, un nuovo titolo legato al franchise di Dead Space potrebbe essere annunciato durante la prossima edizione del EA Play Live

Secondo una voce che manca ancora di conferma, in occasione del prossimo EA Play Live potrebbe essere annunciato l’arrivo di un nuovo capitolo della saga di videogiochi survival horror Dead Space. L’evento, che è organizzato con lo scopo di mettere in mostra i titoli Electronic Arts in uscita, avrà luogo verso la fine di luglio e, per il momento, nessun dettaglio riguardante il programma è stato rivelato.

EA Play Live: ecco perché potrebbe essere annunciato il nuovo Dead Space

Sono i commenti del noto giornalista di settore Jeff Grubb a rendere concreta la possibilità che il nuovo titolo della saga di Dead Space sia annunciato durante il EA Play Live. Grubb, in una live che lo ha visto protagonista, ha infatti dichiarato di aspettarsi che in occasione dell’evento sia annunciato l’arrivo di un titolo destinato a segnare il ritorno sul mercato di un franchise videoludico di proprietà della EA. Il giornalista ha poi aggiunto che: “lo scopriremo, se non moriremo prima” e in questa battuta (in originale: “we’re going to see it, if we’re not dead first”) molti hanno voluto leggere un riferimento a Dead Space.

Come si è detto in apertura, la notizia manca ancora di ufficialità e, anche se dovesse effettivamente avere luogo, l’annuncio potrebbe non avere nulla a che fare con Dead Space. Infine, Visceral studio, l’originale studio di sviluppo della saga horror, non è più in attività e, di conseguenza, l’eventuale nuovo gioco del franchise potrebbe essere drasticamente diverso dai precedenti. Siete appassionati di videogiochi horror? Leggete la nostra guida per scoprire quali sono i migliori titoli di questo genere disponibili su console e su PC.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sui migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati all’acquisto di un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.