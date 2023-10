Dredge: l’uscita del DLC è stata posticipata al 2024

L’uscita del DLC di Dredge è stata rinviata al 2024. Lo ha annunciato proprio Black Salt Games. Scopriamo insieme i dettagli in quest’articolo

Il popolare gioco di pesca, con elementi horror, vedrà un ritardo dell’uscita della sua espansione a pagamento. Precedentemente previsto per il quarto trimestre del 2023, l’uscita del dlc di Dredge: The Iron Rig avverrà nel 2024, come annunciato proprio dalla casa di sviluppo neozelandese Black Salt Games in un post su Steam. Il gioco è stato accolto positivamente sia dalla critica e dai fan, grazie alla sua capacità di saper combinare egregiamente sia degli elementi appartenenti al gioco di pesca sia ad elementi di giochi horror appartenente all’universo di Lovecraft. Questo sarebbe stato il primo aggiornamento a pagamento, dopo tre update gratuiti che hanno introdotto una modalità foto, una modalità passiva e alcune personalizzazioni per la barca.

L’uscita di Dredge DLC posticipata: il post su Steam

Le notizie dei vari rinvii non rendono mai felici i fans; per questo motivo la software house ha voluto parlare delle varie motivazioni dietro questa scelta in un post su Steam.

All’inizio avevamo pensato a una finestra d’uscita per la fine di quest’anno. Invece, man mano che avanzavamo con lo sviluppo, abbiamo visto che abbiamo bisogno di molto più tempo per coordinare anche l’aspetto del marketing e assicurarci un lancio perfetto. Sappiamo benissimo di avere degli obblighi verso i nostri giocatori, ma crediamo fermamente che ci sia solo una strada possibile e che questa sia di posticipare l’uscita del DLC di Dredge fino al prossimo anno.

Dredge è attualmente disponibile per le console appartenenti all'universo Xbox, Playstation, Nintendo Switch e Windows PC.