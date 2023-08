Revisione auto 2023: costi, scadenze, bonus

Un esito “regolare” indica che il veicolo ha superato il controllo e può circolare con un bollino apposito incollato nel Documento Unico di Circolazione . Se vengono rilevati problemi non gravi, è richiesta una nuova revisione entro un mese, durante il quale il veicolo può circolare. Tuttavia, il proprietario è tenuto a risolvere i difetti prima del nuovo controllo. Nel caso in cui siano riscontrate problematiche più gravi e l’esito sia “Ripetere-Sospeso dalla circolazione,” il veicolo non supera la revisione e può circolare solo per raggiungere un’officina

Nel 2023, il costo della revisione presso la Motorizzazione Civile è fissato a 45,00 euro . Tuttavia, a partire dal 1° novembre 2021 , è stata introdotta un’aumento tariffario di 9,95 euro per gli operatori privati, portando la spesa complessiva a 79,02 euro. Da aprile 2023 è possibile richiedere il Bonus Revisione Auto o Bonus Veicoli Sicuri, come previsto dall’articolo 1 comma 706 della Legge di Bilancio 2021. Questo bonus offre uno sconto di 9,95 euro, applicabile una sola volta su un singolo veicolo, fino a esaurimento delle risorse. Il Bonus Veicoli Sicuri è destinato alle seguenti categorie di veicoli:

Ogni veicolo che solca le nostre strade è tenuto a rispettare l’obbligo di revisione stabilito nell’articolo 80 del Codice della Strada . La normativa relativa alla revisione auto non ha subito modifiche nel corso del 2023 , mantenendo invariata la frequenza e gli standard di controllo, ma è necessario approfondire ulteriori dettagli relativi a costi, bonus e scadenze . Questa pratica mira a garantire che ogni veicolo sia in perfette condizioni meccaniche ed elettroniche, al fine di preservarne l’efficienza e la sicurezza. La revisione può essere eseguita presso gli uffici della Motorizzazione Civile o presso officine autorizzate , quest’ultima opzione però è riservata a veicoli con massa inferiore o uguale a 3,5 tonnellate.

Quali sono i costi, le scadenze e i bonus previsti per la revisione auto nel 2023? In questa guida andremo a scoprire e a trattare tutti i dettagli e le informazioni necessarie da conoscere

Sanzioni e conclusioni

Circolare con la revisione scaduta può comportare una multa che varia da 173 a 694 euro. Tale sanzione raddoppia se la revisione viene omessa più di una volta rispetto alle scadenze previste. In questo caso, il veicolo non può circolare fino a quando la revisione non viene effettuata, con una sanzione che può arrivare da 1.998 a 7.993 euro, oltre a un fermo amministrativo di 90 giorni e persino la confisca del veicolo in caso di violazioni ripetute.

In sintesi, la revisione auto è un obbligo fondamentale per garantire la sicurezza stradale e il corretto funzionamento dei veicoli. Rispettare le scadenze e assicurarsi che il proprio veicolo superi con successo i controlli è cruciale per evitare sanzioni e garantire la massima sicurezza su strada. Queste erano le info relative a costi, bonus, scadenze e dettagli vari in merito alla questione della revisione auto 2023. Fateci sapere se questa guida vi è stata utile!

