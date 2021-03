Chivalry 2: rilasciato un teaser per la closed Beta in arrivo

I ragazzi di Torn Banner Studios hanno condiviso un nuovo teaser trailer di Chivalry 2, più precisamente per la closed Beta crossplay in arrivo a fine aprile

L’avevano già annunciata a metà febbraio, quando avevano annunciato la data d’uscita ufficiale del gioco, ma i ragazzi di Torn Banner Studios sono tornati a mettere un po’ di benzina sul fuoco dell’hype per la beta di Chivalry 2. Il titolo multiplayer action medievale sviluppato dal piccolo studio indipendente di Toronto uscirà ufficialmente fra qualche mese, esattamente l’8 giugno, su PC, PlayStation 5, Xbox Series X / S, PlayStation 4 e Xbox One, ma non prima di averci fatto saggiare le sue peculiarità con una versione Beta. La closed Beta è prevista per il 23 aprile, fra circa tre settimane, e per incuriosire ancora di più gli appassionati gli sviluppatori hanno rilasciato un teaser.

Il trailer, che trovate qua sotto, mostra una delle mappe che saranno poi disponibili da provare, The Siege of Rudhelm. Come ci aspettavamo da Chivalry 2, il teaser è pieno di azione brutale ed è anche possibile notare un più che soddisfacente miglioramento nella qualità grafica. Gli appassionati di questo tipo di videogiochi potranno anche godersi la scena di una persona letteralmente catapultata in aria. Insomma, il teaser, che trovate qua sotto, fa esattamente il suo sporco lavoro e noi non vediamo l’ora di poter mettere le mani sul titolo.

Chivalry 2: catapultiamo le persone con il teaser trailer della closed Beta

Sequel del titolo originale uscito nel lontano 2012, Chivalry 2 punta a ingrandire e approfondire tutte le meccaniche che hanno appassionato ai tempi i giocatori del primo capitolo. Un multiplayer massivo pensato fino a 64 giocatori da poter vivere sia su PC (in esclusiva temporale per un anno per Epic Games Store), con l’ausilio di mouse e tastiera, sia su console di attuale e scorsa generazione. Sviluppato dai giovani ragazzi di Torn Banner Studios e pubblicato da Tripwire Interactive, Chivalry 2 sarà cross-play e cross-gen.

Avete visto il teaser trailer di Chivalry 2 dedicato alla closed Beta in arrivo il 23 aprile? Che cosa ne pensate?