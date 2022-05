Cyberpunk 2077: leak di contenuti per la nuova espansione

L’espansione di Cyberpunk 2077 sembra vantare un quantitativo promettente di contenuti, sempre che il leak in merito sia attendibile

Quello di Cyberpunk 2077 non sarà stato il plebiscito che CD Projekt RED si aspettava, ma il team di sviluppo è al lavoro con un’espansione che, stando ad un leak, promette faville. La critica con il gioco non c’è andata certo piano, ed è forse anche per questo che (pur trattandosi di un rumor da prendere con un doveroso paio di pinze) gli sviluppatori hanno le carte in regola per fare ammenda. Il DLC è previsto per il prossimo anno, e questo vuol dire che non avremo notizie ufficiali dalla distopia fantascientifica di Johnny Silverhand e compagnia almeno per un altro po’. Ma i leak, si sa, sono… ineluttabili.

Il rubinetto di Cyberpunk 2077 perde: copioso leak per la cornucopia dell’espansione

A quanto pare, centinaia di file di dialoghi provenienti dall’espansione sono stati accidentalmente inseriti in Cyberpunk 2077 tramite una recente patch, da cui il leak. I dati non solo rivelano la storia dell’intero DLC, ma anche e soprattutto diversi altri dettagli cruciali. Tranquilli, non intendiamo certo fare spoiler! Possiamo, tuttavia, “dare i numeri”. Si parla infatti di sette missioni principali, nuovi incontri, nuove quest e molto altro. Inoltre, se ci è concessa una piccola anticipazione, sarà Songbird a prendere le redini del palcoscenico, a causa della scarsa disponibilità di Keanu Reeves per registrare nuove battute nei panni di Johnny.

Concludere il DLC avrà inoltre un impatto sulla trama del gioco di base: il finale, nello specifico, farà cenno agli eventi dell’espansione. Nel frattempo, questo corposo DLC introdurrà nuove aree di Night City, compreso uno stadio (Sports Dome, letteralmente “cupola sportiva”) e un’arena (Combat Zone). Entrambe le zone sono presenti nell’open world del gioco di base, ma non sono accessibili. CD Projekt RED non ha menzionato la data di uscita precisa per il DLC, e in assenza di informazioni per quanto concerne anche la relativa campagna marketing vi invitiamo, come sempre avviene in fatto di informazione videoludica, a pazientare.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del rumor?