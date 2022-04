Campionati Europei Pokémon: al via l’edizione 2022

Cominciata ufficialmente l’edizione 2022 dei Campionati Internazionali Europei di Pokémon. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

C’è grande fermento, in queste ore, per l’apertura dell’edizione 2022 dei Campionati Internazionali Europei di Pokémon. La competizione, della quale vi avevamo già parlato anche in un precedente articolo, si giocherà principalmente sui titoli Spada e Scudo per Nintendo Switch (a proposito, avete già letto il nostro speciale dedicato agli ultimi titoli dei mostriciattolo tascabili ed agli immortali Beatles?). Il torneo vedrà scontrarsi diversi allenatori, anche italiani, e sarà inoltre trasmesso in streaming per chiunque volesse seguirne gli sviluppi.

L’edizione 2022 dei Campionati Europei Pokémon è cominciata

Come già anticipato, si aprono ufficialmente i Campionati Europei Pokémon edizione 2022. La competizione di quest’anno si svolgerà nella città tedesca di Francoforte e terminerà nella giornata di domenica 24 aprile. Tale evento costituisce la prima tappa che porterà ai Mondiali, i quali si terranno a Londra in agosto (vi sarà però prima un’altra tappa che avrà luogo dal 24 al 26 giugno a Columbus, Ohio, in Nord America). Al campionato prenderanno parte anche alcuni dei migliori allenatori di mostriciattolo tascabili di tutto il mondo, per un torneo che si prospetta quindi davvero pieno di emozioni.

Per tutti gli interessati che desiderano seguire il torneo ecco una bella notizia: la competizione sarà trasmessa in streaming sul canale Twitch di Cydonia e Chiara. Se siete interessati, gli appuntamenti per la diretta sono venerdì 22 aprile dalle 08.30 alle 18:30, sabato 23 aprile dalle 08.30 alle 18:30 e domenica 24 aprile dalle 09:30. In quest’ultima giornata si terrà la finale, nella quale potremo conoscere il vincitore dell’edizione di quest’anno.

Che cosa ne pensate? Seguirete anche voi questa edizione del torneo?