In questo articolo troverete i risultati di tutte le giornate della Cod League 2022, il più grande evento di Call of Duty dell’anno

Se amate gli FPS allora di sicuro conoscerete la CoD League, la nota lega esportiva sui titoli della serie di Call of Duty. Attualmente è in corso l’edizione 2022 di questo grande evento e alcune dei migliori team di eSport al mondo si stanno affrontando in sfide accesissime durante la prima major.

Di sicuro tanti di voi sarebbero felici di assistere in diretta alle partite della CoD League, ma purtroppo per noi italiani non è affatto facile. Nel nostro paese infatti gli incontri vengono trasmessi fino a notte fonda e di conseguenza molte persone non hanno la possibili di vederli. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questo articolo, dove potrete trovare tutti i risultati delle partite della CoD League 2022 aggiornati giorno per giorno.

Un torneo breve ma intenso

Prima di passare ai risultati delle giornate, vogliamo parlarvi brevemente della schedule di questa competizione della CoD League 2022. Le fasi di qualificazione si sono tenute dal 4 al 20 febbraio mentre il cuore del torneo invece si terrà dal 3 al 6 marzo.

Durante questo periodo tutti i team partecipanti si sfideranno per vincere e guadagnarsi un posto nella finale. Gli sconfitti però non saranno dimenticati, dato che i perdenti potranno partecipare ad un girone apposito e avranno anche la possibilità di affrontare i campioni dei vincitori in un’emozionante finalissima.

Vincitori del 3 marzo – CoD League 2022: tutti i risultati

Il 3 è stata la prima giornata di questo torneo della CoD League 2022 e in questa prima data infatti sono state disputate ben quattro partite. I contendenti inoltre hanno dato il massimo sin dall’inizio, permettendoci di assistere sia ad incontri molto combattuti che a incredibili vittorie schiaccianti. Qui di seguito potrete trovare tutti i vincitori di questa giornata:

Atlanta FaZe VS Boston Breach Atlanta FaZe ha vinto con un risultato di 3-0

OpTic Texas VS Seattle Surge OpTic Texas ha vinto con un risultato di 3-0

London Royal Ravens VS Los Angeles Guerrillas London Royal Ravens ha vinto con un risultato di 3-2

Los Angeles Thieves VS Toronto Ultra Toronto Ultra ha vinto con un risultato di 3-2



Vincitori del 4 marzo – CoD League 2022: tutti i risultati

Nella seconda giornata del torneo si sono disputate 5 partite del girone dei perdenti. Per fortuna anche in questo caso ci sono stati degli scontri molto divertenti e abbiamo assistito anche ad una grande performance da parte dei Los Angeles Thieves, che hanno vinto ben due partite. Qui di seguito potrete trovare tutti i vincitori di questa giornata:

Boston Breach VS Florida Mutineers Boston Breach ha vinto con un risultato di 3-2

Seattle Surge VS Paris Legion Paris Legion ha vinto con un risultato di 3-2

Los Angeles Guerrillas VS Minnesota RØKKR Minnesota RØKKR ha vinto con un risultato di 3-0

Los Angeles Thieves VS New York Subliners Los Angeles Thieves ha vinto con un risultato di 3-0

Los Angeles Thieves vs. Minnesota RØKKR Los Angeles Thieves ha vinto con un risultato di 3-1



