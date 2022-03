CoD League 2022: i risultati della finale

In questo articolo troverete i risultati della tanto attesa finale della prima major della CoD League 2022, il più grande evento di Call of Duty dell’anno

Finalmente si è tenuta la finale della prima major della CoD League 2022, il più grande evento eSportivo di Call of Duty dell’anno. Questo grande torneo è incominciato il 4 febbraio e ora finalmente siamo arrivati al termine della competizione. Questa sera infatti gli OpTic Texas e gli Atlanta FaZe si sono affrontati in una partita davvero avvincente per il titolo di campione del torneo.

La sfida di questa notte è stata davvero molto avvincente, ma purtroppo alcuni fan potrebbero non aver avuto modo di assistervi. Per permettervi di recuperare rapidamente almeno il vincitore abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove troverete i risultati della finale di questo torneo della CoD League 2022.

Gli OpTic Texas vincono la finale della CoD League!

A differenza delle precedenti partite del torneo la finalissima è durata molto di più, dato che questa volta per trionfare era necessario vincere ben 5 round. La partita di sta sera è stata davvero molto emozionante ed entrambe le squadre hanno dato il meglio sin dall’inizio. Alla fine però ovviamente solo uno dei due team è riuscito a trionfare: gli OpTic Texas. La squadra texana infatti è riuscita infine a vincere il torneo con un punteggio di 5 a 2, un risultato davvero impressionante.

Per quanto riguarda questo torneo della CoD League 2022 è tutto, ma durante tutta questa lunga competizione potreste esservi persi qualcosa. Per fortuna, se volete dare un’occhiata ai risultati delle precedenti partite, potrete farlo grazie al nostro articolo dedicato.

Call of Duty Vanguard è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.