Mario Strikers Battle League Football: trucchi e consigli per iniziare

Sapete già quanto impenni la curva di apprendimento di Mario Strikers Battle League Football: ecco dei trucchi e dei consigli per domarla

Dopo il primo capitolo su GameCube nel 2005 e il secondo su Wii nel 2007, la serie torna a portare una ventata d’aria fresca nel mondo dei giochi calcistici con Mario Strikers Battle League Football: se avete letto la nostra recensione, però, ricorderete quanto preziosi possano essere dei trucchi e dei consigli per i principianti. A quindici anni dall’ultima apertura, ora lo stadio olimpico di Nintendo e Next Level Games è pronto ad accogliere nuovi rampolli. Il tutorial vi fornisce un’infarinatura delle basi, ma tutto ciò che segue dipende da quanto voi siate pronti a sperimentare. Non temete: lo abbiamo fatto noi per voi.

“Schiva!”

Chiunque abbia visto il sublime ridoppiaggio Dragon Ball Z Abridged si sarà lasciato sfuggire una risatina, ma il primo dei consigli è sapere come evitare contrasti in Mario Strikers Battle League Football, per non farsi soffiare il pallone dagli avversari più navigati sui trucchi. Di nuovo: il tutorial spiega come muovere i primi passi, ma starà a noi prendere il volo. In particolar modo, una schivata al momento giusto può risultare in un boost di velocità. Ora, il tutorial è pure prolisso nel parlare del tasto R, ma sapevate che si può usare anche la leva analogica destra? Così facendo, godrete di schivate direzionabili. Come Smash per… beh, gli attacchi smash!

Le colline hanno gli occhi, Collina no – Trucchi e consigli per Mario Strikers Battle League Football

Okay, lo ammettiamo: abbiamo già usato questa battuta nella nostra anteprima di Mario Strikers Battle League Football, ma anche parlando di trucchi e consigli per il gioco torna utile. Vedete, i “contrasti” (ovvero i falli) portano con sé dei rischi. Se è l’avversario a schivare, vi ritroverete con il sospensorio a terra mentre lui o lei godrà di un bel turbo. Se attaccate un giocatore senza palla, riceverà uno strumento. Per questo motivo, vi consigliamo piuttosto di intercettare il pallone mentre state marcando un giocatore che sta per riceverlo. Basta premere A o B vicino al giocatore a cui è diretto il passaggio. E se vi va buca… nessuna penalità!

Passa, passa – Trucchi e consigli per Mario Strikers Battle League Football

ABC del calcio: non c’è “io” nella squadra (in inglese suona meglio, visto che nella parola “team” non c’è la lettera “i”). Quindi, se proprio serve dirlo, puntare tutto su Toad per la sua rapidità è un ottimo modo per regalare agli avversari un otto a zero. Certo, c’è della spettacolarità nel riuscire a segnare gol da solisti, ma con la spettacolarità non si vince nulla. I passaggi, dal canto loro, non servono a dare spettacolo ma di sicuro aiutano a vincere. Prima o poi imparerete a inquadrare gli spazi aperti più congeniali al passaggio. Può bastarne uno verso un compagno di squadra all’ultimo minuto per sfasciare la telecamera nella rete avversaria!

“La corazzata Kotiomkin…” – Trucchi e consigli per Mario Strikers Battle League Football

Non concludete la citazione, ma sì, lo è. Coprirsi da capo a piedi con le armature acquistabili nel negozio può migliorare delle statistiche, ma sempre a discapito di altre. Alla fine, rischiate di trovarvi sempre con migliorie minime accompagnate da seccanti malus. E no, non esiste alcun equipaggiamento privo di difetti. Come abbiamo detto prima con l’esempio di Toad, un giocatore specializzato in un aspetto può rivelarsi solo una spina nel fianco in più. Sapete cosa fare, dunque: se avete dubbi sulle corazze che avete messo da parte, provate a giocare senza. I gol che ne derivano faranno commuovere non solo Tiziano Crudeli, ma pure tutto il suo studio.

Pesca l’equipaggiamento giusto – Trucchi e consigli per Mario Strikers Battle League Football

Sappiamo cosa state pensando: “Ma come, Alessandro, ci stai dando dei messaggi misti!” Eh… sì e no. A dimostrazione di quanto bonus e malus vadano a braccetto, siamo pronti a contraddirci. Ci sono occasioni in cui specializzare qualcuno può aiutare, e pochi lo dimostrano come Peach. Già parte bene con la statistica della Tecnica, ma può migliorarla ulteriormente. La Tecnica influenza due cose su tutte: i contrasti e gli Ipertiri. Segnare con questi ultimi vale due gol al posto di uno, e l’Ipertiro di Peach è noto per la sua capacità innata di rimbambire il portiere pure quando lo para. Aggiungete poi che Peach è veloce di suo… jackpot!

Tuffon – Trucchi e consigli per Mario Strikers Battle League Football

La guida in-game ci dice così di Boom Boom: “Non puoi controllarlo, ma sa cosa fare”. Ora, Boom Boom è capace persino di scrollarsi di dosso Bowser con una manata, quindi non ci piove. Gli Ipertiri, però, sono un altro paio di maniche. Se ne state subendo uno, potete demolire il tasto A (o il vostro dito, a seconda di quale viene meno prima) con un po’ di vecchio e (mal)sano button mashing. L’onda d’urto sarà inoltre tale da sbalzare via i furbacchioni che tentano di intrufolarsi con un tiro all’ultimo secondo. Chiaramente, se l’avversario riesce nell’intento di riempire di blu entrambe le barre dell’indicatore, mettetevi il cuore in pace. Il controller vi ringrazierà.

“Don’t whiz on the electric fence” – Trucchi e consigli per Mario Strikers Battle League Football

Non serve aver visto Ren & Stimpy per capire che le barriere elettrificate significano guai in ogni lingua. Andarci addosso, come chiarisce il filmato iniziale, vuol dire friggere il cervello di Waluigi più di quanto non lo sia già di suo. La buona notizia è che, come ci spiega il tutorial, se siete in possesso del pallone il vostro personaggio non ci andrà addosso. La cattiva è che nulla vieta agli avversari di effettuare un contrasto (o di usare un guscio verde) allo scopo esplicito di spedircelo contro. Perdere il pallone così significa dover cambiare giocatore alla svelta, ma con una schivata al momento giusto non solo guadagnerete un boost in velocità, ma sarà l’avversario a venire folgorato!

Aiutati, che l’aiuto visivo ti aiuta – Trucchi e consigli per Mario Strikers Battle League Football

L’abbiamo pure detto in fase di recensione: l’aiuto visivo è una manna dal cielo, e prima lo attiverete, prima eviterete di tirare giù mezzo calendario. Possiamo capire che il vostro senso di immersione, dopo questo tour nel menù delle opzioni, ne possa risentire. Tuttavia, nei momenti di maggior caos, ben venga la chiarezza se il suo unico scotto da pagare sono dei simboli sui giocatori. Che giochiate a questa perla con o senza l’ausilio del vostro schermo a sessanta pollici, l’azione può veramente farsi indecifrabile a volte. E se vi state guardando in giro in cerca di un compagno scoperto, quello di avere del tempo da buttare potrebbe non far parte dei vostri lussi.

Codifica cromatica per vostra comodità – Trucchi e consigli per Mario Strikers Battle League Football

Il tutorial lo dice forte e chiaro: prima ancora di correre in direzione dei blocchi contenenti le varie armi da usare sul campo, assicuratevi che sia del colore corretto. Le squadre sul campo possono vestire di due gamme di colori: quella a sinistra gode di rosso, verde e colori chiari, mentre per quella a destra ci saranno grigio, nero, blu, viola e colori similarmente scuri. A seconda dei casi, sul campo troverete blocchi arcobaleno, blocchi del vostro colore e blocchi del colore avversario. Siccome non succede nulla quando si toccano i rifornimenti destinati agli avversari, date sempre priorità ai blocchi arcobaleno. Senza eccezioni.

Viva i centrocampisti!

Ovviamente è anche più difficile data l’allettante lontananza dalle barriere elettrificate, ma l’ultimo dei nostri trucchi/consigli per eccellere in Mario Strikers Battle League Football è quello di tirare sempre da centrocampo e mai dai bordi. Chi già segue il calcio starà annuendo, ma per farla breve è questione di angoli. Più ci si avvicina ai bordi, e meno fatica dovrà fare Boom Boom per parare i tiri. Gli Ipertiri tendono sempre ad essere l’alternativa migliore, ma non ruotando tutto intorno ad essi ci saranno occasioni in cui dovrete ritoccare il punteggio alla vecchia maniera. Fate fare un po’ di benedetta ginnastica a Boom Boom, dunque: è una CPU, quindi che si sudi ogni parata!

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.