The Last of Us Part 1 Remake: il costo fa discutere i fan

Il nuovo remake del primo titolo della celebre saga di Naughty Dog, The Last of Us Part 1 ha fatto storcere il naso ai propri fan per quello che sarà il suo costo al lancio. Vediamo insieme che cosa sta agitando una delle fanbase più grandi del mondo videoludico

In uscita il 2 settembre solamente per PS5 e PC, The Last of US Part 1, avrà un ulteriore edizione dopo quella originale del 2013 e il remake del 2014 uscito per PS4. Se i fan dell’opera all’origine della notizie erano entusiasti, adesso che è stato svelato il costo per effettuare il pre-order un po’ meno. Questo perché il costo per aggiudicarsi The Last of Us Part 1 Remake sarà di €79,99 per l’edizione standard, mentre ammontano a €89,99 quella deluxe e €99 per quella Firefly disponibile solamente negli Stati Uniti.

Il costo al lancio di The Last of Us Part 1 Remake agita i fan

La domanda che molti fan di The Last of Us Part 1 Remake si stanno ponendo è se il costo proposto al lancio sia giusto o meno, visto che si tratta di un gioco che nel passato è stato ipoteticamente acquistato già due volte. Altre lamentele sono state indirizzate alla questione dell’edizione Firefly del titolo, che contiene una steelbook esclusiva di The Last of Us Part 1 e quattro volumi del fumetto The Last of Us: il sogno americano, visto che al momento questa versione è disponibile solamente in Nord America e i fan chiedono a gran voce che sia acquistabile ovunque.

C’è anche però chi lo definisce un prezzo equo visto che il game director Neil Druckmann, ha annunciato che sarà la loro “versione definitiva” del titolo, ricreato da zero per l’occasione. La cosa certa è che il costo di The Last of Us Part 1 farà discutere ancora per molto. E voi che ne pensate? Siete d’accordo con il prezzo o pensate sarebbe dovuto essere più basso? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

Per seguire questa vicenda e non solo rimanete collegati su tuttoteK