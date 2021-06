Call of Duty Warzone: ecco i risultati del torneo “calcistico” del 2021

La social house di calcio 433 ha condiviso i dati del torneo calcistico di Call of Duty Warzone, al quale hanno partecipato diversi calciatori internazionali

433, una delle più note social house dedicate al calcio, ha condiviso i risultati di uno speciale torneo di Call of Duty Warzone a tema “calcistico”. I partecipanti, infatti, erano famosi giocatori appartenenti alle squadre più importanti di tutto il pianeta, come Brasile, Argentina, Spagna e Portogallo.

La vittoria del torneo calcistico di Call of Duty Warzone spetta a Sergio Reguilón

Il vincitore del torneo calcistico di Call of Duty Warzone è stato il difensore spagnolo Sergio Reguilón. L’atleta è riuscito a portare a casa il primo posto dopo aver messo a segno un colpo decisivo contro Neto, la cui squadra si è classificata seconda. Il torneo, in realtà, si è aperto con un evento alquanto spiacevole per Reguilón, il quale non è riuscito ad aprire in tempo il paracadute ed è stato quindi eliminato dopo poco tempo. I suoi compagni di squadra, tuttavia, sono riusciti a resuscitarlo ed a reinserirlo in partita.

Ci sono state altre prestazioni importanti durante il torneo. Una di queste è stata quella di Alejandro Grimaldo, che ha intrapreso degli scontri con i team di Arthur e dell’ungherese Dominik Szoboszlai, prima di essere eliminato dallo spagnolo Ayoze Pérez. All’interno del gulag, tuttavia, Grimaldo è riuscito ad avere la meglio sull’argentino Nico Tagliafico, guadagnandosi il ritorno in partita.

Vi ricordiamo che è da poco disponibile su Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone la Stagione 3.5, che include un evento dedicato agli eroi del cinema d’azione. Qualora voleste giocarci ad un prezzo concorrenziale, potreste dare un’occhiata ad Instant-Gaming. Per rimanere sempre informati sulle ultime notizie dal mondo della tecnologia e dei videogiochi, invece, continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK.