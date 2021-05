Aggiornamento COD: tutte le novità della patch a tema 80s di Warzone

In questo articolo potrete trovare tutte le novità principali introdotte con il nuovo aggiornamento a tema 80s di COD: Warzone

Non è passato molto tempo dal lancio della Season 3 di Cold War e Warzone, ma a quanto pare le novità continuano ad arrivare. Recentemente infatti Treyarch e Raven Software hanno reso disponibile per tutti i giocatori una nuova patch che aggiunge alcuni contenuti interessanti alla battle royale. Se siete interessati scoprire le novità introdotte con questo aggiornamento a tema 80s COD: Warzone, non dovrete fare altro che continuare a leggere questo articolo.

Bei contenuti in formato ristretto

Questa patch aggiunge al gioco diverse novità come nuovi operatori e cambiamenti nella mappa ma, nonostante ciò, vanta delle dimensioni abbastanza contenute (almeno per la media di Call of Duty). Qui di seguito potrete trovare il peso dell’aggiornamento a tema 80s di COD Warzone per ogni piattaforma:

PlayStation 4 14.6 GB

PlayStation 5 14.6 GB

PC 14.9 GB per chi possiede solamente Warzone 18.1 GB per chi possiede sia Warzone che Modern Warfare

Xbox One 15.2 GB

Xbox Series X | S 15.2 GB



Novità di Rebirth Island – Le novità dell’aggiornamento a tema 80s di COD: Warzone

L’aggiornamento a tema 80s ha aggiunto diversi contenuti a COD: Warzone, ma ha anche effettuato delle interessanti modifiche alla mappa di Rebirth Island:

Centro di Controllo Il cantiere di Rebirth Island è stato sostituito con una nuova struttura militare proveniente dalla versione notturna della mappa

Zona di Decontaminazione ampliata La Zona di Decontaminazione è stata ampliata, offrendo così ai giocatori nuove opportunità di gameplay e più loot da trovare

Aggiunta una nuova e più luminosa modalità diurna per Rebirth Island che migliora la visibilità generale in tutta la mappa

per Rebirth Island che migliora la visibilità generale in tutta la mappa Corretti diversi bug di compenetrazione degli oggetti negli elementi della mappa

Novità di Verdansk – Le novità dell’aggiornamento a tema 80s di COD: Warzone

Oltre a Rebirth Island, anche Verdansk si arricchisce con tanti nuovi punti di interesse:

Nakatomi Plaza Il quartier generale della Nakatomi Corporation si è spostata da Los Angeles a Verdansk per un periodo limitato

Campi di sopravvivenza In onore di Rambo, numerosi campeggi sparsi per Verdansk sono stati trasformati in campi di sopravvivenza

Avamposto della CIA Uno degli hangar per aerei nella zona nord-ovest di Verdansk è stato convertito in un avamposto improvvisato della CIA finalizzato alla ricerca di Rambo



Novità generali – Le novità dell’aggiornamento a tema 80s di COD: Warzone

L’aggiornamento a tema 80s di COD: Warzone ha aggiunto al gioco anche nuove playlist, modalità e tanto altro:

Power Grab Questa nuova modalità porta in Warzone tutta l’azione tipica dei filma d’azione di Hollywood. In Power Grab dovrete eliminare altri operatori, completare contratti e lootare per ottenere delle dog tag che vi permetteranno di salire in classifica e ottenere diversi bonus molto utili per la vostra sopravvivenza. Inoltre negli ultimi istanti della partita dovrete anche cercare di mantenere il controllo di una bandiera che vi permetterà di chiamare un elicottero in grado di portarvi in salvo.

Aggiunta l’armeria per i progetti delle armi di Cold War Adesso potrete personalizzare le vostre armi prendendo in prestito gli accessori da più varianti dei progetti

Aggiunta la Killstreak Arco da combattimento nelle modalità battle royale, Malloppo e Power Grab

nelle modalità battle royale, Malloppo e Power Grab Adesso il potenziamento da campo colpi con potere d’arresto sarà molto più raro da trovare

Sostituita la playlist Malloppo per due giocatori con quella per quattro giocatori

Sostituita la playlist Rebirth Island per quattro giocatori con quella per tre giocatori

Rimossa la playlist Mini Royale

Nuove armi e operatori – Le novità dell’aggiornamento a tema 80s di COD: Warzone

Questo nuovo aggiornamento di Warzone ha arricchito COD anche con nuovi operatori a tema 80s e con diverse modifiche per le armi:

Rambo Questo nuovo operatore sarà accessibile tramite il bundle “Rambo” presente nel negozio di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone

John McClane Questo nuovo operatore sarà accessibile tramite il bundle “Die Hard” presente nel negozio di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone

Aggiunto il coltello balistico

Le seguenti armi sono state modificate per ottenere un maggiore bilanciamento in gioco: AK-74u PPSH-41 Fucile da cecchino Charlie LW3 – Tundra Swiss K31 ZRG 20mm

Tutte le ottiche base dei fucili da cecchino di Cold War sono state modificate

Bug Fix – Le novità dell’aggiornamento a tema 80s di COD: Warzone

Infine, come accade sempre con ogni aggiornamento di COD, anche questa patch dedicata agli 80s ha corretto diversi bug che affliggevano Warzone:

Corretto un problema in alcuni punti di Verdansk che permetteva ai giocatori di raggiungere luoghi al difuori della mappa

Corretto un bug che rendeva indistruttibile la maschera anti-gas dopo la morte

Risolto un bug dell’ LW3 – Tundra che causava problemi nel modello dell’arma quando si sparava l’ultimo colpo del caricatore

che causava problemi nel modello dell’arma quando si sparava l’ultimo colpo del caricatore Risolto il grave bug dello Swiss K31 che permetteva di infliggere danni letali con un singolo colpo al corpo utilizzando i colpi con potere d’arresto

che permetteva di infliggere danni letali con un singolo colpo al corpo utilizzando i colpi con potere d’arresto Corretto un problema che non permetteva di vedere l’ID Activision nella killcam

Risolto un bug del Bullfrog in cui riceveva una quantità involontaria di Bullet Velocity

in cui riceveva una quantità involontaria di Bullet Velocity Risolto un bug legato agli accessori del CARV.2 che non segnavano i valori corretti

che non segnavano i valori corretti Corretti i nomi sbagliati dei progetti del FARA 83

Aggiunte tante nuove opzioni per migliorare l’accessibilità

Questa era la lista di tutte le novità principali introdotte con questo nuovo aggiornamento a tema 80s di COD: Warzone.

Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone sono disponibili ora per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S.