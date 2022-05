Betclic Apogee: traguardo in linea con l’agenda 2030 dell’ONU

Betclic Apogee diventa il primo team di Esports Carbon Neutral al mondo. Storico traguardo del mondo Esport verso la sostenibilità ambientale

Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare spesso di ecosostenibilità, cambiamento climatico e tutto quello che fa riferimento alla salvaguardia del nostro pianeta e degli esseri viventi che lo vivono. Le nazioni unite, in un voto unanime, hanno creato quella che viene chiamata “Agenda 2030“. Questa comprende un serie di obiettivi da raggiungere entro il 2030, tra cui l’utilizzo delle aziende e dei paesi di energia sostenibile e accessibile e la lotta contro il cambiamento climatico. Molte aziende, quindi, si sono mosse per il raggiungimento di tali obiettivi, ed oggi tra queste troviamo la Betclic Apogee. Infatti, il team Esport è il primo team ad aver azzerato le emissioni di CO2 ed aver conseguito una certificazione.

Il team, conosciuto soprattutto per la sua attività su FIFA, ha avviato un progetto di sostenibilità in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che non finisce con questa certificazione. I crediti di carbonio, infatti, saranno impiegati in progetti di rigenerazione innovativi.

Betclic Apogee: un traguardo storico

Il sigillo di sostenibilità ambientale è stato conferito da ZEROCertified, con sede nei Paesi Bassi. Questo traguardo diviene molto importante per il mondo Esport, in quanto crea uno storico significativo riguardo l’azzeramento di emissioni di CO2. Gonçalo Brandeiro, il CEO dei Betclic Apogee, si ritiene molto soddisfatto, dichiarando che la certificazione di Carbon Neutral è il raggiungimento di un sogno che il team insegue da tempo.

È motivo di grande orgoglio per noi dare il calcio d’inizio con Betclic Apogee a questo processo di trasformazione globale. L’intero processo ha portato a una nuova consapevolezza del team in merito alle scelte presenti e future in materia di energia e mobilità.

Naturalmente, questo evento storico aumenta il valore del mondo dell’Esport e porta al suo interno la consapevolezza che è possibile raggiungere un obiettivo di così alto valore. Anche la Country Manager Italia, Maria Raffaella Micuccio, si è detta entusiasta di questo traguardo. Ha sottolineato come in Betclic Apogee sia importante lo sviluppo sostenibile e l’attenzione verso l’ambiente ed il pianeta. Questa, per Maria Raffaella, da al team la possibilità di raggiungere un pubblico giovane ed eterogeneo, oltre che permettere di acquisire un ruolo in prima linea non solo riguardo all’azzeramento delle emissioni di CO2 nel mondo degli eSports, ma anche come promotori della sensibilizzazione delle nuove generazioni verso un tema ormai di vitale importanza per tutti.

Il processo di certificazione è stato sottoposto a un rigoroso controllo scientifico, sotto la direzione di esperti del Zero Waste Lab. Al fine di poter valutare la propria impronta ecologica, il team ha sviluppato una APP per calcolare le emissioni prodotte. Ogni membro così monitorato la propria attività, calcolando il consumo di CO2. Il risultato finale è stata una stima di 400 tonnellate di CO2 che verranno emesse in totale dalla squadra nel corso del 2022. Attraverso questo processo è stato possibile azzerare le emissioni di CO2 e anche generare un impatto positivo attraverso il sostegno a un progetto di rigenerazione.

