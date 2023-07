Armored Core 6: Fires of Rubicon, ecco il nuovo gameplay trailer

FromSoftware e Bandai Namco hanno pubblicato su YouTube un nuovo gameplay trailer molto corposo di Armored Core 6: Fires of Rubicon

Ormai manca sempre meno all’uscita di Armored Core 6: Fires of Rubicon, l’ultimo capitolo della storica saga targata FromSoftware. Armored Core vanta già da tempo una fanbase molto accanita ma, grazie alle sempre crescente popolarità dei giochi from, è naturale che questo capitolo attirerà anche un bel po’ di nuovi utenti. Se siete dei nuovi giocatori interessati ad Armored Core 6: Fires of Rubicon, il nuovo gameplay trailer pubblicato recetemene vi aiuterà di sicuro a capire a cosa andrete in contro in questo titolo.

Il nuovo gameplay trailer mostra nel dettaglio Armored Core 6

Se siete desiderosi di vedere in azione il nuovo Armored Core 6: Fires of Rubicon, allora l’ultimo gameplay pubblicato vi soddisferà molto. Bandai Namco e FromSoftware hanno infatti pubblicato un trailer molto corposo della durata di oltre 13 minuti in cui vengono mostrati tanti aspetti diversi del gameplay.

Questo trailer vi permetterà di assistere ad un gran numero di scontri e vi permetterà anche di avere un assaggio dei tanti stili di gioco che potrete adottare con il vostro mech. Inoltre potrete dare un’occhiata anche al design dei livelli e ad alcune bossfight particolarmente impegnative. Il trailer però non mostra solamente del gameplay puro ma permette ai giocatori di osservare più da vicino uno degli aspetti più importanti del gioco: la personalizzazione del mech. Nel video infatti potrete vedere anche i menù di modifica del vostro robot e alcune delle tante opzioni di personalizzazione che saranno presenti nel gioco.

Armored Core 6: Fires of Rubicon sarà disponibile dal 25 agosto per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK.