Armored Core 6: Fires of Rubicon: svelata la durata del titolo

La durata del titolo targato FromSoftware, Armored Core 6: Fires of Rubicon, è stata svelata. Scopriamo insieme quante ore di gioco saranno messe a disposizione degli utenti in questa news dedicata

Sebbene non sia in grado di superare le dimensioni di Elden Ring, ultima release targata FromSoftware, Armored Core 6: Fires of Rubicon è un’esperienza di per sé molto corposa. Stando alle ultime pubblicazioni e agli ultimi video e contenuti circolati in rete nelle scorse ore, l’esperienza sarà sicuramente molto lunga e densa. La durata di Armored Core 6: Fires of Rubicon si attesterà, infatti, intorno alle 50/60 ore, variabili chiaramente in base alle esperienze di ogni giocatore e alla tipologia di run che si andrà ad effettuare. Manca circa un mese all’uscita del gioco, tra i più attesi di agosto 2023 e già da ora chiunque vi si approccerà può sapere a che cosa andrà incontro.

Armored Core 6: Fires of Rubicon, durata, dettagli e info

Ad aggiungere ore e linfa alla durata di Armored Core 6: Fires of Rubicon, oltre al numero abbastanza cospicuo di missioni da giocare, vi saranno anche i briefing pre e post missione che aggiungono tempo e dilatano l’esperienza. Ad oggi non sappiamo se questa stima (50/60 ore) includa anche i contenuti secondari come: la personalizzazione dell’Armored Core, l’Arena ecc… o se facciano riferimento solo alla campagna principale. In ogni caso i motivi per giocare e provare questo titolo non sono pochi, tra cui i finali multipli la “varietà” di modalità. Si vocifera anche di un PvP fino a sei giocatori, anche se non si conoscono ancora ulteriori dettagli.

Restate sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it per tutte le novità e gli aggiornamenti da FromSoftware e non solo. Armored Core 6: Fires of Rubicon sarà lanciato il 25 agosto per Xbox Series X/S, PS5, PS4, PC e Xbox One.