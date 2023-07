Barbie si sta rivelando un grande successo, tanto che c’è già chi pensa ad un capitolo 2. Ecco cosa ha detto la sua creatrice a riguardo

L’uscita del film dedicato alla bambola più famosa del mondo, si è rivelata un grande successo anche in Italia. Il film con Margot Robbie e Ryan Gosling è riuscito, in pochissimo tempo, a raggiungere diversi record, complice anche un marketing brillante, che ha portato il film a svettare anche nel mondo dei social. Ora è impossibile non chiedersi se tutto questo successo non porterà inevitabilmente ad un secondo capitolo. È stata proprio la regista del film, Greta Gerwig a far luce su questa domanda.

Per ora stop | Barbie: ci sarà un capitolo 2? Risponde Greta Gerwig

Attraverso una recente intervista del New York Times, la regista avrebbe fatto luce sulla domanda, sempre più insistente, di quando e se, un seguito di Barbie sarebbe mai uscito. Greta Gerwig, parlando di quanto abbia amato questo progetto, ha confessato:

In questo momento, tutto quello che avevo in mente l’ho messo nel film. Mi sembra di avvertire come se non avessi mai più un’altra idea e avessi realizzato tutto ciò che ho sempre desiderato fare. Non vorrei rovinare il sogno di qualcuno, ma in questo momento, mi sento completamente a zero.

Dunque per ora nulla da fare. Non c’è alcun secondo capitolo di Barbie in progetto; ma del resto c’è anche da dire che il film è arrivato in sala da pochissimi giorni, motivo per cui parlare già di un nuovo capitolo può sembrare davvero prematuro. Non sarebbe infatti la prima volta che, un film pensato per non avere un seguito, si sia poi arricchito di pellicole successive. Chissà che questo non sarà anche il caso di Barbie, il cui successo non potrà di certo passare inosservato.

