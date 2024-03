Apex Legends: finali posticipate per uso (passivo) di cheat

Dick Dastardly rovina la gara a tutti: le finali di Apex Legends sono state posticipate a causa dell’uso dei cheat da parte dei giocatori

Il torneo Apex Legends Global Series, organizzato nel 2019 prendendo come base il battle royale di Respawn Entertainment, ha subito un brusco posticipo delle finali a causa di un utilizzo di hack da parte di alcuni giocatori, portando i fan a inveire contro Electronic Arts per la tecnologia anti-cheat non propriamente efficiente usata nel gioco. Con un montepremi di tre milioni di dollari ed oltre 60 nazioni e regioni a partecipare, il torneo è il più grande mai visto. Nello scorso weekend, però, i giocatori Noyan Ozkose (in arte Genburten) e Philip Dosen (ImperialHal) si sono visti hackerare gli account. In un bizzarro colpo di scena, però, l’hack ha dato a Genburten e ImperialHal dei vantaggi non richiesti.

MULTI BILLION DOLLAR ESPORT BTWW pic.twitter.com/e1B9lfDt3C — DZ_Genburten (@Genburten) March 18, 2024

Le finali del torneo di Apex Legends: i cheat al contrario?

Nel caso di Genburten, durante le finali ha notato l’utilizzo di un wallhack, ovvero un cheat che rende trasparenti le mura di Apex Legends e, di conseguenza, visibili gli avversari. Il giocatore ha ripetuto “Mi stanno hackerando”, prima di lasciare il match perché “così è imbrogliare”. Dal canto suo, ImperialHal si è trovato un aimbot tra le mani, donandogli dunque una precisione millimetrica ad ogni colpo sparato. “Sto cheattando”, ha ripetuto al team, che gli ha chiesto di lasciare la partita. “Ho un aimbot ora. Ho letteralmente un aimbot. E se non sparo?” Al contrario di Genburten, però, ImperialHal ha continuato a giocare. Il responsabile è tuttora ignoto, sebbene gli hacker R4ndom e Destroyer2009 siano i nomi più gettonati. L’Anti-Cheat Police Department ha incoraggiato i giocatori a “prendere subito delle misure per proteggere le informazioni personali”. La stampa estera ha contattato EA e Respawn Entertainment per avere chiarimenti.

I am so goated at apex look at my gameplay pic.twitter.com/9I7YYKKDdq — Opera GX (@operagxofficial) March 18, 2024

Ora sta a voi dirci la vostra: siete delusi dalla situazione? O preoccupati all’idea di ransomware installati tramite “cheat passivi”? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.