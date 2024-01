Apex Legends: evento a tema per Final Fantasy VII Rebirth

Uno dei giochi-evento del 2024, Final Fantasy VII Rebirth, si fionda nel fuoco incrociato di Apex Legends: vi forniamo i dettagli in merito

Forse è una dimostrazione dell’unicità di Smash, se vogliamo, ma nel caso in cui stiate sperando in una comparsata di Cloud e soci su Fortnite dopo Snake (altra star della settimana), vi conviene mettervi il cuore in pace: il mondo di Final Fantasy VII Rebirth ha preferito atterrare sui lidi di Apex Legends con il prossimo evento. A partire da martedì prossimo, il 9 gennaio, la modalità tematica a tempo limitato introdurrà armi… inusuali nel gioco. Si parte dunque da ovvietà come la mitica Spada Potens e si arriva ad utilizzi poco ortodossi della Materia nel corso dei combattimenti. Potete trovare il trailer di annuncio, che potreste ricordare dagli scorsi Game Awards, qui sotto per vostra comodità. Si dia inizio, dunque, al “takeover”!

L’evento a tema per Final Fantasy VII Rebirth si butta nel fuoco incrociato di Apex Legends

Per quelle che Apex Legends definisce “tre settimane di infinite possibilità”, l’evento Final Fantasy VII Takeover ispirato a Rebirth sostituirà la normale battle royale non classificata. Usare la Spada Potens per bloccare i proiettili, scatenare la Limit Break, assorbire punti vita e scatenare fulmini: durante l’evento vedremo effettivamente di tutto. Naturalmente non mancheranno le skin dedicate ai mondi di Square-Enix, per un totale di 36 cosmetici a tempo limitato da acquistare con la valuta in-game (per quel che vale fare una distinzione, s’intende). Saranno tre settimane molto intense, in cui riconsiderare l’intero loop di gameplay grazie a questa tresca videoludica a tempo limitatissimo.

