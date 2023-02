Apex Legends: in arrivo il team Deathmatch

Presto su Apex Legends sarà disponibile la modalità team Deathmatch. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata

La nuova stagione di Apex Legends, in arrivo nella prossima settimana, porterà numerose novità al titolo targato Respawn, tra cui anche l’introduzione della tanto attesa modalità Deathmatch che andrà, dunque, ad aggiungere ulteriore linfa al battle royale. Il team Deathmatch arriverà, dunque, nella prossima settimana.

Apex Legends: il team Deathmatch in arrivo il 16 febbraio!

La nuova modalità deathmatch a squadre di Apex Legends sarà molto simile ad altri giochi con questa stessa modalità. Le partite saranno caratterizzate dalla presenza di due squadre di 6 giocatori ciascuna e la prima squadra che raggiungerà 30 uccisioni vincerà il round. La prima squadra a vincere due round vincerà la partita. La modalità a squadre darà ai giocatori la possibilità di scegliere tra diversi loadout: ravvicinato, pesante, d’assalto, specialistico e a lungo raggio.

Ciascun loadout equipaggerà il giocatore con due armi e una granata. Il deathmatch a squadre di Apex Legends spera di sostituire essenzialmente la vecchia modalità Arene. È interessante notare che la nuova stagione non porterà un nuovo personaggio giocabile nel gioco. Al contrario, il titolo nel suo complesso vedrà un importante ribilanciamento di ogni personaggio e del sistema di classi del gioco. Un’importante novità, dunque, quella che verrà introdotta nel titolo e che potrà avvicinare al titolo anche gli appassionati degli FPS più classici.

Fateci sapere che cosa ne pensate con un commento. Per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttoteK. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Kinguin.