Amnesia The Bunker: annunciato ufficialmente il nuovo titolo della saga

Come un fulmine a ciel sereno, giunge l’ufficializzazione di un nuovissimo capitolo della celebre saga horror di Frictional Games. Amnesia: The Bunker, questo il titolo del gioco recentemente annunciato con un trailer dedicato dalla software house svedese, sarà il seguito di Rebirth (del quale trovate a questo link la nostra recensione in merito), l’ultimo capitolo pubblicato solamente circa due anni fa, ed arriverà per PC e console. Siete pronti a scoprire i nuovi orrori di quest’avventura nuova di zecca?

Dopo aver segnato indelebilmente il genere dei survival horror con il primo capitolo della serie, giunto nel lontano 2010 e divenuto quasi subito un classico, i ragazzi di Frictional Games hanno impiegato quasi un decennio per tornare a mettere le mani sul proprio franchise di successo (se non si conta A Machine For Pigs, sequel uscito nel 2013, sviluppato però da The Chinese Room e da molti considerato non all’altezza del precedente). Dopo Rebirth, pubblicato nel 2020, sembra però che questa volta i fan non dovranno aspettare molto per vedere un nuovo capitolo. Amnesia: The Bunker è infatti stato appena annunciato, e dovrebbe arrivare nel 2023.

Stando alle dichiarazioni rilasciate, in questo nuovo titolo impersoneremo un soldato francese della prima guerra mondiale, che si ritrova (ovviamente senza ricordare come) in un rifugio blindato abbandonato, nel quale avrà a che fare con una minaccia costante e sempre presente (che si tratti di un nemico simile al Nemesis di Resident Evil 3? Se ve la siete persa trovate a questo link la nostra recensione del remake). Pare inoltre che il gioco sarà una vera e propria rivoluzione per la serie, grazie ad una struttura dichiarata come semi-open world e nuove meccaniche di gameplay che permetteranno al giocatore una libertà d’approccio inedita per il franchise. Attendiamo con ansia nuove informazioni.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire?