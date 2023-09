Crime 101: su Prime il film con Pedro Pascal e Chris Hemsworth

Dopo una serrata battaglia con Netflix, Amazon Prime Video si è aggiudicata i diritti di distribuzione di Crime 101, heist movie tratto da un racconto di Don Winslow con Pedro Pascal e Chris Hemsworth

Tra le varie trattative che hanno caratterizzato questa fine estate in merito alle produzioni dei mesi a venire, l’accesa battaglia fra Amazon e Netflix per ottenere i diritti di distribuzione di Crime 101, inusuale heist movie tratto da un racconto di Don Winslow, con protagonisti Pedro Pascal e Chris Hemsworth, ha visto vincitrice la compagnia di Jeff Bezos. Nei giorni scorsi, come riportato da Deadline, pare infatti che la serrata campagna acquisti si sia finalmente conclusa e che Crime 101, che vedrà come regista Bart Layton, sarà distribuito da Amazon Prime Video.

I due colossi dello streaming erano arrivati ad offrire alla produzione ben 100 milioni di dollari, dal momento che la coppia protagonista del progetto annovera due fra gli attori più in voga di Hollywood. Amazon si sarebbe però aggiudicato i diritti con uno stanziamento di “appena” 90 milioni. Pare, infatti, che la società abbia ventilato l’ipotesi di una distribuzione limitata nelle sale, mentre Netflix, disposta potenzialmente a pagare di più, avrebbe chiesto una parziale revisione della sceneggiatura, richiesta che la produzione non era disposta ad accettare. Pedro Pascal e Chris Hemsworth devono però ancora concludere l’accordo, anche se entrambi si sono detti fortemente interessati al progetto prima dello scoppio dello sciopero SAG-AFTRA che sta rallentando l’inizio delle riprese.

Crime 101: cosa racconterà il film distribuito da Amazon Prime Video

Il racconto di Don Winslow, descritto come un grande heist movie, sulla scia di Heat, è incentrato su una serie di furti di gioielli, avvenuti in California lungo la costa del Pacifico. Mentre la polizia collega i furti ad un cartello di narcotrafficanti colombiani, il detective Lou Lubesnkick è convinto che a compiere i crimini sia un uomo solitario, intento ad organizzare il suo ultimo colpo.

Al momento non è stato rivelato quale ruolo è stato affidato alle due star. Chris Hemsworth, volto di Thor nel Marvel Cinematic Universe, è apparso di recente in Tyler Rake 2, sequel dell’action movie prodotto dai fratelli Russo, rilasciato in esclusiva su Netflix. Pedro Pascal è invece noto al grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli in alcune serie tv di successo: Narcos, Il Trono di Spade, The Mandalorian e la recente The Last of Us distribuito in Italia da Now tv. Crime 101 sarà diretto da Bart Layton, già dietro la macchina da presa di un altro heist movie, American Animals.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.