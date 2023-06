In questa guida vi spiegheremo come recuperare il vostro account di Roblox in caso abbiate dimenticato il vostro nome utente o la password

Se siete dei fan di Roblox di sicuro spesso vi tornerà la voglia di rigiocarci anche dopo lunghi periodi di inattività. Per fortuna in questi casi vi basterà effettuare l’accesso per ritornare immediatamente nel mondo di gioco, ma purtroppo a volte non sarà sempre possibile.

Dopo una lunga assenza infatti è comune per molti giocatori dimenticare i propri dati d’accesso e in questi casi dovrete impegnarvi un po’ di più per rientrare. Per fortuna esistono diversi modi per recuperare il vostro account di Roblox e in questa guida vi spiegheremo come fare.

Recupero classico | Roblox: come recuperare l’account

Se in passato vi è capitato di dimenticare dei dati di accesso allora sicuramente il metodo per recuperare l’account di Roblox non vi stupirà per nulla. Il procedimento però cambia leggermente in base a se state usando un PC oppure un dispositivo mobile e di conseguenza abbiamo intenzione di spiegarvi entrambe le opzioni. Qui di seguito infatti potrete trovare tutti i passaggi necessari a recuperare il vostro account:

Procedimento per PC Aprite il sito ufficiale di Roblox Cliccate sul pulsante “Accedi” posizionato in alto a destra. Cliccate sulla scritta “Hai dimenticato la password o il nome utente?”. A seconda di quello che avete bisogno di recuperare, cliccate sulla scritta “Password” o “Nome utente” in alto. Inserite il vostro indirizzo email nel box apposito e cliccate su “Invia”. Entrate nella vostra casella di posta elettronica, aprite la mail inviata da Roblox e cliccate sul link apposito. Ora si sarà aperta una nuova pagina web in cui dovrete inserire la vostra nuova password o selezionare il nome utente. Una volta che avrete seguito tutti i passaggi indicati in quella pagina web potrete finalmente accedere a Roblox con i vostri nuovi dati.

Procedimento per Smartphone e Tablet Aprite l’app di Roblox. Cliccate sul pulsante “Accedi”. Cliccate sulla scritta “Hai dimenticato la password o il nome utente?”. A seconda di quello che avete bisogno di recuperare, selezionate la scritta “Password” o “Nome utente”. Inserite il vostro indirizzo email nel box apposito e cliccate su “Invia”. Entrate nella vostra casella di posta elettronica, aprite la mail inviata da Roblox e cliccate sul link apposito. Ora si sarà aperta una nuova pagina web in cui dovrete inserire la vostra nuova password o selezionare il nome utente. Una volta che avrete seguito tutti i passaggi indicati in quella pagina web potrete finalmente accedere a Roblox con i vostri nuovi dati.



Recupero senza email | Roblox: come recuperare l’account

Il procedimento che vi abbiamo spiegato nel precedente paragrafo è molto semplice ma, se per qualche motivo non avete modo di accedere al vostro indirizzo email, allora dovrete usarne uno alternativo. Questa alternativa sfrutterà il vostro numero di telefono per recuperare l’account ma per utilizzarlo è necessario che voi ne abbiate associato uno in precedenza. Se quindi avete un profilo legato ad un numero di cellulare allora potete seguire questi passaggi per recuperare il vostro account di Roblox:

Procedimento per PC Aprite il sito ufficiale di Roblox. Cliccate sul pulsante “Accedi” posizionato in alto a destra. Cliccate sulla scritta “Hai dimenticato la password o il nome utente?”. A seconda di quello che avete bisogno di recuperare, cliccate sulla scritta “Password” o “Nome utente” in alto. Cliccate sulla scritta “Usa il numero di telefono per reimpostare la password” in basso. Selezionate il vostro paese dal menu a tendina e poi inserite il vostro numero di telefono nel box apposito. Subito dopo vi arriverà un SMS di verifica con all’interno un numero a 6 cifre (in caso non sia arrivato cliccate su “Invia nuovamente il codice”). Inserite il codice contenuto nell’SMS all’interno del box apposito e cliccate su “Verifica”. Ora si sarà aperta una nuova pagina web in cui dovrete inserire la vostra nuova password o selezionare il nome utente. Una volta che avrete seguito tutti i passaggi indicati in quella pagina web potrete finalmente accedere a Roblox con i vostri nuovi dati.

Procedimento per Smartphone e Tablet Aprite l’app di Roblox. Cliccate sul pulsante “Accedi”. Cliccate sulla scritta “Hai dimenticato la password o il nome utente?”. A seconda di quello che avete bisogno di recuperare, cliccate sulla scritta “Password” o “Nome utente”. Cliccate sulla scritta “Usa il numero di telefono per reimpostare la password” in basso. Selezionate il vostro paese dal menu a tendina e poi inserite il vostro numero di telefono nel box apposito. Subito dopo vi arriverà un SMS di verifica con all’interno un numero a 6 cifre (in caso non sia arrivato cliccate su “Invia nuovamente il codice”). Inserite il codice contenuto nell’SMS all’interno del box apposito e cliccate su “Verifica”. Ora si sarà aperta una nuova pagina web in cui dovrete inserire la vostra nuova password o selezionare il nome utente. Una volta che avrete seguito tutti i passaggi indicati in quella pagina web potrete finalmente accedere a Roblox con i vostri nuovi dati.



In caso di account compromesso | Roblox: come recuperare l’account

Se per caso state avendo problemi ad accedere e temete che il vostro account sia stato compromesso allora potreste avere un problema serio. In questo caso provare a cambiare la password seguendo i precedenti metodi potrebbe essere una buona scelta ma successivamente è importante cercare di aumentare la sicurezza dell’account.

Ad esempio potete accedere al sito ufficiale, cliccare sul pulsante delle opzioni, andare alla tabella informazioni account e modificare il vostro indirizzo email. Inoltre potrebbe essere utile anche andare alla schermata sicurezza dalle opzioni ed abilitare la verifica in due passaggi. Se però volete stare davvero al sicuro oppure continuate ad avere problemi, allora vi consigliamo di contattare in fretta il servizio clienti.

Pronti a giocare

Qui si conclude la nostra guida su come recuperare i dati dell’account di Roblox. Speriamo vivamente che le nostre spiegazioni vi abbiano aiutato a rientrare facilmente nel vostro profilo. La nostra guida finisce qui ma, se volete saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata agli altri articoli dedicati a Roblox presenti qui sul nostro sito.

Roblox è disponibile ora per PC, Android, iOS e Xbox Series X | S.