Forspoken in offerta su Amazon al minimo storico!

Se siete interessati a Forspoken, l’ultimo action RPG di Luminous Productions, su Amazon potrete trovarlo in offerta al prezzo più basso di sempre

Forspoken è un action RPG che narra la storia di Frey, una ragazza normale di New York che si ritrova catapultata nella magica terra di Athia. Una volta in questo luogo la protagonista dovrà cercare un modo per ritornare a casa sana e salva, ma allo stesso tempo si impegnerà per aiutare la gente di questo mondo grazie ai suoi nuovi e devastanti poteri.

Nonostante l’incipit abbastanza interessante, Forspoken è un titolo che non ha ricevuto un’accoglienza particolarmente calorosa ne dalla critica ne dai videogiocatori. Nonostante ciò però resta comunque un buon action RPG che potrebbe intrattenere a lungo anche chi solitamente non apprezza troppo i lavori di Square Enix e Luminous.

Il titolo è stato pubblicato per la prima volta cinque mesi fa e ora per fortuna sembra essere soggetto ad un forte sconto. Su Amazon infatti potrete trovare Forspoken in offerta al prezzo più basso di sempre per quanto riguarda l’edizione fisica.

Forspoken in offerta su Amazon a meno di metà prezzo!

Se amate gli action RPG e siete alla ricerca di qualcosa da giocare con l’inizio dell’estate, allora quest’offerta di Amazon dedicata a Forspoken potrebbe fare al caso vostro. Al momento infatti è possibile trovare l’ultimo titolo di Luminous Productions per PlayStation 5 scontato del 63%. Questo vuol dire che andrete a pagare il gioco solamente €29,99, spendendo così ben €50 in meno! Se siete interessati al titolo, in calce qui sotto potrete trovare l’offerta in questione.

(in offerta su amazon.it) Forspoken - PlayStation 5 L'odissea di un'eroina riluttante: Guida Frey in un viaggio indimenticabile alla ricerca della strada di casa dopo essere stata misteriosamente catapultata in una terra antica e fantastica

Forspoken è disponibile ora per PC e PlayStation 5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.