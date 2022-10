FIFA 23: migliori giovani talenti per la modalità carriera

In questa guida andremo a vedere quali sono i migliori giovani talenti per la modalità carriera di FIFA 23 in ogni ruolo. Scopriamoli insieme

Il nuovo titolo di Electronic Arts è ormai sul mercato da qualche giorno, per la gioia di grandi e piccini che amano il calcio. Come c’era da aspettarsi, questo nuovo capitolo della serie ha riscosso fin da subito un enorme successo. Tantissime persone infatti stanno facendo vedere di che pasta sono fatte le loro formazioni, giocando da prima del day-one grazie all’accesso anticipato.

Ovviamente, la modalità che più di tutte riscuote successo è Ultimate Team, creata principalmente per misurarsi contro altri giocatori online. Tuttavia però, per gli amanti del lato single player del titolo, la modalità carriera è un buon banco di prova per mettere in mostra le proprie capacità. Che voi scegliate di diventare un giocatore o un allenatore, questa modalità saprà intrattenervi. Tuttavia, la seconda è leggermente più complessa e puntare su un giocatore piuttosto che un altro può diventare un rischio. Ecco perché in questa guida di FIFA 23 andremo a vedere quali sono i migliori giovani talenti per la carriera da allenatore.

Scopriamo insieme i migliori giovani talenti per ogni ruolo presenti in FIFA 23

Di seguito saranno riportati i giocatori, suddivisi per ruolo, insieme alla loro età, la posizione che ricoprono, il Livello Complessivo Attuale (LCA), il Livello Complessivo Finale (LCF) e la squadra di appartenenza. L’ordine sarà decrescente in base all’LCF per tutti i giocatori. Difensori, centrocampisti e attaccanti rispetteranno sempre quest’ordine, ma la classifica varierà anche in base alla posizione che ricopriranno e sarà:

per i difensori: DC (difensore centrale), TD (terzino destro), TS (terzino sinistro), ADA (ala destra arretrata), ASA (ala sinistra arretrata)

(difensore centrale), (terzino destro), (terzino sinistro), (ala destra arretrata), (ala sinistra arretrata) per i centrocampisti: CC (centrocampista centrale), ED (esterno destro), ES (esterno sinistro), COC (centrocampista offensivo centrale)

(centrocampista centrale), (esterno destro), (esterno sinistro), (centrocampista offensivo centrale) per gli attaccanti: AD (ala destra), AS (ala sinistra), ATT (attaccante)

Migliori giovani portieri FIFA 23

Giocatore Età Posizione LCA LCF Squadra Bazunu 20 POR 71 85 Southampton Mamardashavili 21 POR 71 84 Valencia Vandervoordt 20 POR 77 84 Genk Chevalier 20 POR 73 83 Lille Marquines 19 POR 58 82 Nacional Andrew 21 POR 75 82 Gil Vicente Junior 21 POR 67 82 Famalicao Azirrezabala 21 POR 65 81 Atletico Bilbao Tenas 21 POR 67 81 Barcellona Slonina 18 POR 68 81 Chicago Ramirez 21 POR 64 81 Independiente delValle Destanoglu 21 POR 62 81 Besiktas Iturbe 18 POR 67 80 Atletico Madrid Neshcheret 20 POR 62 80 Dinamo Kiev

Migliori giovani difensori FIFA 23

Giocatore Età Posizione LCA LCF Squadra Gvardiol 20 DC 81 89 Lipsia Inacio 21 DC 79 88 Sporting Lisbona Timber 21 DC 80 88 Ajax Kouassi 20 DC 73 85 Siviglia Bediashile 21 DC 77 85 Monaco Frimpong 21 TD 80 86 Bayer Leverkusen Livramento 19 TD 75 85 Southampton Gusto 19 TD 75 85 Lione Hickey 20 TD 75 85 Brentford Dest 21 TD 77 85 Milan Davies 21 TS 84 89 Bayen Monaco Nuno Mendes 20 TS 80 88 PSG Saliba 21 TS 80 87 Arsenal Antonio Silva 18 TS 66 86 Benfica Scalvini 18 TS 70 86 Atalanta Singo 21 ADA 76 85 Torino Nouri 21 ASA 76 86 Wolves

Migliori giovani centrocampisti FIFA 23

Giocatore Età Posizione LCA LCF Squadra Pedri 19 CC 85 93 Barcellona Bellingham 19 CC 84 91 Borussia Dortmund Musiala 19 CC 72 90 Bayern Monaco Gravenberch 20 CC 81 89 Bayern Monaco Camavinga 19 CC 79 89 Real Madrid Saka 20 ED 79 89 Arsenal Veron 19 ED 75 87 Porto Yeremy 19 ED 79 87 Villareal Marquinhos 19 ED 73 86 Arsenal Moleiro 18 ES 75 90 Las Palmas Martinelli 21 ES 78 88 Arsenal Bynoe-Gittens 18 ES 67 87 Borussia Dortmund Wirtz 19 COC 82 91 Bayer Leverkusen Scott 19 COC 69 87 Bristol Elliott 19 COC 73 87 Liverpool Almada 21 COC 76 87 Atlanta Hlozek 20 COC 77 87 Bayer Leverkusen

Migliori giovani attaccanti FIFA 23

Giocatore Età Posizione LCA LCF Squadra Rodrygo 21 AD 81 88 Real Madrid Savio 18 AD 70 86 PSV Kayky 19 AD 66 86 Pacos Cancellieri 20 AD 73 86 Lazio Conceicao 19 AD 72 86 Ajax Ansu Fati 19 AS 79 90 Barcellona Cherki 19 AS 73 89 Lione Bluk 19 AS 69 85 Hadjuk Spalato Popescu 19 AS 72 85 Steaua Bucarest De Ketelaere 21 ATT 78 88 Milan Gelhardt 20 ATT 72 87 Leeds Adeyemi 20 ATT 75 87 Dortmund Araujo 20 ATT 71 85 Benfica Scarlett 18 ATT 65 85 Portsmouth

Buona carriera a tutti!

Per questa guida ai migliori giovani talenti di FIFA 23 è ormai tutto. Cosa ne pensate di queste future promesse del calcio? Fateci sapere la vostra nei commenti.