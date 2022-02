Dying Light 2: come ottenere le migliori armi del gioco

In questa guida vi spiegheremo come fare ad ottenere alcune delle migliori armi di Dying Light 2, il nuovo titolo open world di Techland

Dying Light 2, il nuovo titolo di Techland, è finalmente disponibile e tantissimi giocatori si stanno divertendo a massacrare zombi per le strade di Villedor. Affettare i non morti con armi improvvisate è sicuramente molto divertente, ma dopo alcune ore di gioco sarete sicuramente desiderosi di mettere le mani su qualcosa di più letale. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo come ottenere alcune delle migliori armi di Dying Light 2.

Le caratteristiche più importanti

Prima di iniziare ad elencare le migliori armi del gioco, vogliamo parlarvi brevemente delle caratteristiche più importanti che caratterizzano gli equipaggiamenti di Dying Light 2. Infatti, oltre al danno base, è importante controllare anche la rarità degli strumenti di cui entrerete in possesso. Un’arma molto rara infatti vanterà una durabilità base maggiore e un gran numero di bonus aggiuntivi. Qui di seguito potrete trovare tutte le rarità presenti nel gioco affiancate da una breve descrizione dei loro vantaggi:

Comune 40 durabilità base

Non comune 112 durabilità base

Rara 138 durabilità base e 1 bonus

Unica 174 durabilità base e 2 bonus

Artefatto 210 durabilità base e 3 bonus



Basandovi solo sulla rarità potreste pensare che le armi di rarità artefatto siano sempre le migliori, ma in realtà senza i bonus adeguati non saranno poi così letali. In Dying Light 2 sono presenti un gran numero di bonus che aggiungono diverse proprietà agli equipaggiamenti, e vengono assegnati casualmente nel momento in cui trovate un’arma rara, unica o artefatto. I vantaggi offerti dai bonus sono davvero tanti, ma i migliori in assoluto sono i seguenti:

Danni vs umani Aumenta i danni inflitti agli esseri umani

Danni vs infetti Aumenta i danni inflitti agli infetti

Danni durante il giorno Aumenta i danni inflitti dall’arma durante il giorno

Danni durante la notte Aumenta i danni inflitti dall’arma durante la notte

Rigenerazione della stamina con gli attacchi rapidi Velocizza la rigenerazione della stamina quando si usano attacchi rapidi



Tutti questi bonus sono davvero molto forti, ma sono anche molto situazionali. Per fortuna però in Dying Light 2 è possibile equipaggiare fino a 4 armi diverse alla volta, quindi potrete sempre utilizzare quella che si adatta meglio alla vostra situazione.

Lazarus – Dying Light 2: come ottenere le migliori armi del gioco

Tra le tante armi melee presenti in Dying Light 2, il Lazarus è sicuramente una delle migliori. Questa coppia di artigli vi consentirà di eseguire attacchi molto veloci e letali che risultano estremamente efficaci contro gli infetti.

Nel corso del gioco avrete diverse occasioni per ottenere quest’arma, ma il metodo più rapido consiste nel salvare la vita di Aitor durante l’omonima missione secondaria. Infatti, se questo personaggio dovesse sopravvivere, avrete modo di rincontrarlo insieme a suo figlio al bar Fish Eye, dove vi donerà i potentissimi Lazarus.

Arco – Dying Light 2: come ottenere le migliori armi del gioco

Abbattere i nemici con le armi melee è sicuramente molto divertente, ma ovviamente l’arco risulta essere molto più efficace. Quest’arma infatti è in grado di infliggere danni molto alti da una grande distanza e, come se non bastasse, la sua durabilità non si ridurrà mai.

Durante la vostra avventura avrete modo di entrare in possesso di diversi archi, ma il primo vi sarà assegnato andando avanti con le missioni principali della storia. Una volta completata la missione in cui dovrete cercare Waltz nella fabbrica di macchine sbloccherete infatti il progetto che vi servirà a craftare quest’ottima arma.

Balestra – Dying Light 2: come ottenere le migliori armi del gioco

L’arco è certamente uno strumento molto potente, ma la balestra lo supera in tutto. Quest’arma infatti ha un rateo di fuoco molto elevato, infligge danni altissimi e, ovviamente, non si consuma con l’uso. Inoltre avrete anche la possibilità di craftare un gran numero di frecce elementali in grado di migliorare ancora di più l’efficacia della balestra.

L’unico problema di quest’arma è che potrete ottenerla unicamente se deciderete di schierarvi con i Pacificatori. La balestra infatti vi sarà donata solamente quando avrete donato 4 edifici a questa fazione, costringendovi così a seguire obbligatoriamente la loro route.

Valide alternative – Dying Light 2: come ottenere le migliori armi del gioco

Nei precedenti paragrafi vi abbiamo parlato di alcune delle migliori armi di Dying Light 2, ma ovviamente nel corso della vostra avventura non potrete affidarvi a loro sin da subito. Prima di poter mettere le mani su oggetti così potenti sarete infatti costretti ad utilizzare tanti altri equipaggiamenti.

La maggior parte delle armi del gioco sono sparpagliate in giro per la mappa, ma volendo è possibile trovarne alcune molto potenti grazie ai venditori. Una volta che avrete raggiunto il Fish Eye potrete infatti comprare a un buon prezzo tanti equipaggiamenti rari dalla venditrice vicino al bar. In più potrete trovare degli ottimi venditori anche nelle strutture che assegnerete alle fazioni di Villedor.

Ovviamente queste armi hanno un costo abbastanza elevato e di conseguenza non potrete permettervele sin dall’inizio del gioco. Per fortuna però potrete trovare facilmente delle armi di rarità Artefatto semplicemente conquistando i campi dei banditi sparsi per la città.

Come riparare le armi – Dying Light 2: come ottenere le migliori armi del gioco

Una volta che avrete trovato un’arma molto rara e potente vorrete sicuramente portarla con voi il più a lungo possibile, ma purtroppo dovrete fare i conti con la durabilità. Quasi ogni equipaggiamento del gioco infatti si usurerà con ogni colpo mandato a segno fino a diventare inutilizzabile. Di base nel gioco non è possibile riparare le armi, ma esiste uno piccolo trucchetto in grado di aumentare leggermente la loro durata.

Come ben saprete alcune armi hanno degli slot per le mod, cioè potenziamenti che offrono dei bonus di varia natura. Ogni equipaggiamento può avere fino a tre slot per le modifiche, ma la loro presenza è completamente casuale. Installare una mod vi consente di migliorare molto le performance delle armi e inoltre vi permette anche di farle recuperare ben 50 punti di durabilità. Questo vuol dire che se entrate in possesso di un’arma molto potente con degli slot per le modifiche, avrete l’occasione di utilizzarla più a lungo di quanto previsto. Ricordatevi solamente di installare le mod prima che la durabilità raggiunga lo zero, dato che in quel caso l’arma diventerà inutilizzabile.

Pronti a sopravvivere

Qui si conclude la nostra guida sulle migliori armi di Dying Light 2. Adesso non vi resta altro da fare che avviare il gioco e andare alla ricerca degli strumenti migliori per fare a pezzi tutti i vostri nemici.

Dying Light 2 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.