PS5: i comandi vocali arrivano con il nuovo firmware beta

Dopo diversi mesi dall’introduzione dello scorso firmware, Sony torna a rilasciare un nuovo aggiornamento beta per il sistema di PS5 e PS4. Quello inserito nel corso del 2021 aveva aggiunto per alcune regioni nel mondo (come Giappone, USA, UK, Francia e Germania) delle interessanti funzionalità, delle quali alcune molto richieste dai fan di PlayStation. Tra esse, quelle più rilevanti trattavano il ritorno dello scorrimento verticale dei trofei, il tracking degli obiettivi, il permettere l’uscita dell’audio 3D dagli speaker del televisore senza dover obbligatoriamente usare le cuffie. Anche il Game Base era stato modificato, consentendo di accedere direttamente alla schermata dei messaggi per chattare. Quest’oggi, verrà rilasciato dunque il secondo firmware beta per gli americani e inglesi partecipanti alla beta su PS5, ed esso avrà a che vedere con i nuovissimi comandi vocali, insieme anche a ulteriori novità che arriveranno allo stesso tempo per l’utenza che gioca su PS4.

I comandi vocali su PS5 con il secondo beta firmware

Si tratterà dunque dell’ennesimo aggiornamento firmware accessibile solo per alcuni Paesi, e ancora non è dato sapere quando esso sarà fruibile anche per i giocatori italiani. Ad ogni modo, ciò ci porta comunque a poter osservare quali saranno le novità che nei prossimi mesi si presenteranno anche sulle nostre console PS4 e PS5: tra le migliorie e aggiunte principali, figureranno ulteriori personalizzazioni per le chat dei party, modifiche nel Game Base e le impostazioni di accessibilità. Su entrambi i sistemi arriverà inoltre la funzionalità Open Party, molto richiesta dalla community. Per quanto riguarda nello specifico i possessori di PS5 partecipanti al firmware beta, sarà introdotta l’opzione di utilizzo dei comandi vocali per trovare ed aprire videogiochi e applicazioni, utile anche a controllare il playback dei vari media (disponibile solo in lingua inglese).

Starting tomorrow, PS5 and PS4 beta participants can test drive some new system software features: https://t.co/9bqTamfvgv ☑️Party chat options for PS5 and PS4 ☑️UI enhancements and accessibility features for PS5 ☑️Voice command preview for PS5 (U.S. & U.K. only) pic.twitter.com/7zH0qTHUCE — PlayStation (@PlayStation) February 8, 2022

Come ribadito più volte, tutto ciò sarà riservato per adesso solo a coloro che parteciperanno alle beta nei vari Paesi, ma l’intenzione di Sony è quella di rendere disponibile l’aggiornamento finale in tutto il mondo nei mesi che verranno. I selezionati a partecipare alla beta riceveranno un invito via mail una volta che il download sarà reso disponibile. Altre modifiche minori riguarderanno la condivisione di contenuti, l’audio mono per le cuffie, un aggiornamento della UI dei trofei, la possibilità di visualizzare un numero maggiori di applicazioni sulla propria home, filtrare i giochi a seconda del genere e mantenere dei titoli o applicazioni sullo schermo home (massimo 5 giochi).

