Battlefield 2042: tutte le informazioni su data e orario della Beta

In questo articolo troverete tutte le informazioni relative a data e orario della beta di Battlefield 2042

Qualche tempo fa è stato annunciato Battlefield 2042, il nuovo capitolo della storica serie di FPS targati Electronic Arts. Il titolo è stato recentemente rinviato di qualche settimana, ma nonostante ciò i fan sono comunque ansiosi di provarlo con mano. Per fortuna però molto presto i giocatori potranno giocarlo in anteprima grazie alla nuova beta in arrivo ad ottobre.

Non tutti i fan però potranno provare il gioco nello stesso momento, ma alcuni potrebbero avere la possibilità di accedere prima rispetto ad altri. Per evitare confusione abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove potrete trovare tutte le informazioni relative a data e orario della beta di Battlefield 2042.

Ecco la data Europea

La beta di Battlefield 2042 inizierà in data 6 ottobre ad un orario che si aggira intorno alle 10 di mattina italiane. A partire da quel momento i possessori di una console PS4 o PS5 potranno divertirsi a provare il nuovo gioco di DICE fino alle 10:00 di mattina di domenica 10 ottobre. Inoltre, in modo da sfruttare al massimo tutto il tempo a vostra disposizione, potrete anche scaricare in anticipo la beta a partire dal 5 ottobre.

A quanto pare però non tutti i giocatori potranno giocare già dal 6 ottobre. La maggior parte delle persone infatti potranno iniziare a giocare alla beta solamente dall’8 ottobre, cioè ben due giorni più tardi. Per riuscire a provare il titolo sin dal 6 ottobre sarà infatti necessario possedere almeno uno di due prerequisiti richiesti da Electronic Arts. Se siete interessati a sapere come avere accesso alla beta in anticipo, non dovrete fare altro che leggere i prossimi paragrafi di questo articolo.

Iscriversi ad EA Play – Battlefield 2042: informazioni su data e orario della Beta

Il primo metodo che vi permetterà di provare in anticipo Battlefield 2042 è quello di iscrivervi ad EA Play. EA Play è un servizio ad abbonamento di Electronic Arts che vi permetterà di accedere ad una collezione composta da alcuni dei giochi EA più apprezzati, ottenere premi esclusivi e, ovviamente, provare in anteprima i nuovi titoli in uscita. Se quindi deciderete di iscrivervi al servizio potrete partecipare alla beta già dal 6 ottobre.

Preordinare il gioco – Battlefield 2042: informazioni su data e orario della Beta

Il secondo metodo che vi permetterà di essere tra i primi a giocare a Battlefield 2042 è quello di preordinare il gioco. Se acquisterete una versione digitale del gioco tramite il PS Store potrete infatti scaricare tranquillamente la beta e iniziare a giocare già dal 6 ottobre. Se invece preferite ordinare una copia fisica di Battlefield il procedimento sarà leggermente diverso. In questo caso infatti riceverete dal vostro venditore un codice che, una volta riscattato, vi consentirà di scaricare la beta e giocarla in anticipo.

Pronti a giocare!

Qui si conclude il nostro articolo dedicato alla Beta di Battlefield 2042. Adesso non vi resta altro da fare che aspettare l’inizio della prova per divertirvi con il nuovo titolo di Electronic Arts e DICE.

Battlefield 2042 sarà disponibile dal 19 novembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.