Baldur’s Gate 3, il nuovo CRPG di Larian Studios, ha avuto un successo davvero eccezionale e questo ovviamente ha portato anche giocatori non appassionati del genere a provare il titolo. Gli esperti di questo tipo di RPG di sicuro non avranno alcun problema ad affrontare anche i combattimenti più complessi, ma i novizi invece potrebbero trovare non poche difficoltà. Per aiutare i giocatori in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi aiuteremo a trovare il miglior party da portare con voi in Baldur’s Gate 3.

Il team giusto al momento giusto | Baldur’s Gate 3: miglior party

Prima di iniziare a parlare dei migliori team di Baldur’s Gate 3 ci teniamo a sottolineare che nel gioco non esiste un miglior party in senso assoluto. Nel corso della vostra avventura vi troverete ad affrontare un gran numero di situazioni diverse e non esiste una sola squadra in grado di affrontarle tutte nel migliore dei modi. Per questo motivo, anche se trovate un party con cui vi trovate bene, noi vi consigliamo di non usare esclusivamente quello e di variare il più possibile. Ricordate inoltre che parlando con l’Avvizzito all’accampamento avrete sempre la possibilità di modificare completamente le classi dei vostri personaggi, permettendovi così di sperimentare liberamente.

Però, nonostante siate liberi di sperimentare come volete, noi vi consigliamo comunque di avere sempre nei vostri team almeno un personaggio con elevata destrezza e uno con elevato carisma. In questo modo avrete sempre un PG in grado di trovare una via di fuga anche dai dialoghi più complessi e uno specializzato nello scassinare le serrature.

Avventurieri classici | Baldur’s Gate 3: miglior party

Il primo party che vogliamo consigliarvi è un grande classico che sicuramente tutti gli amanti dei GDR apprezzeranno molto. Con questa squadra infatti puntiamo su una composizione collaudata che vi permetterà di poter affrontare tante situazioni diverse senza troppe difficoltà.

Protagonista (Guerriero/Paladino) In questo team il vostro protagonista svolgerà il ruolo di principale tank e di conseguenza è importante che scegliate una classe in grado di resistere a lungo in prima linea. Se volete puntare sulla forza bruta il guerriero è la scelta perfetta ma, se non vi dispiace usare anche qualche incantesimo, noi vi consigliamo di non sottovalutare il Paladino. Oltre ad avere una maggiore versatilità in battaglia, il Paladino è anche in grado di affrontare i dialoghi più complessi grazie al suo carisma e di conseguenza potrebbe semplificare molto le sfide esterne al combattimento.

Astarion (Assassino) Ovviamente l’utilità principale di Astarion nel vostro team è quello di aprire lucchetti e disattivare trappole ma, scegliendo la specializzazione dell’assassino, sarà anche in grado di infliggere danni ingenti in combattimento grazie ai suoi attacchi furtivi.

Shadowheart (Chierico) In questo part Shadowheart svolgerà principalmente il ruolo di supporto, andando a curare i vostri alleati e applicando potenti effetti di stato ai nemici. In generale noi vi consigliamo di farle utilizzare il maggior numero possibile di incantesimi curativi ma, una volta sbloccato, potrebbe essere saggio farle sfruttare anche animare morti per avere un minion extra da usare in battaglia.

Gale (Abiurazione) In quanto mago Gale è in grado di svolgere un sacco di ruoli diversi, ma in questo team noi vi consigliamo di farlo specializzare nella scuola dell’Abiurazione. In questo modo il vostro compagno sarà in grado di usare tantissime magie elementali davvero devastanti minimizzando allo stesso tempo i danni collaterali ai suoi alleati.



Legale Buono | Baldur’s Gate 3: miglior party

Se avete intenzione di affrontare Baldur’s Gate facendo buone azioni a destra e a manca, allora questo è il party che fa per voi. Infatti, oltre ad essere davvero ben bilanciato, questo team è anche composto da personaggi che prediligono il fare buone azioni, aumentando così l’affinità complessiva con gli altri PG.

Protagonista (Paladino) Anche questa volta il ruolo migliore che potete scegliere per il vostro protagonista è quello del Paladino. Infatti, oltre ad essere estremamente competente sia in battaglia che durante i dialoghi, si presta anche molto bene al ruolo di eroe durante l’avventura.

Shadowheart (Chierico) In questo team la moralità di Shadowheart potrebbe darvi qualche problema ogni tanto ma, vista la sua utilità, è un inconveniente su cui è facile passare sopra. Anche qui questo PG svolgerà il ruolo di healer e, se volete sfruttarlo davvero al massimo, vi consigliamo di modificare la sua specializzazione in chierico della luce.

Gale (Invocazione) Anche qui ovviamente non poteva mancare un mago, ma questa volta vi suggeriamo di provare a specializzarlo nella scuola di Invocazione. In questo modo, oltre ai classici incantesimi molto potenti da mago, Gale sarà anche in grado di evocare potenti alleati e generale devastanti attacchi ad area che persistono per più turni.

Wyll (Monaco) Per quanto possa sembrarvi strano, per tirare fuori il meglio da questo party vi consigliamo di modificare la classe base di Wyll in modo da renderlo un monaco. In questo modo avrà un’utilità molto maggiore in battaglia e potrà anche coprire il ruolo del ladro scassinando serrature e disinnescando trappole. Se non vi piace l’idea di modificare così nettamente la classe di un PG principale, ricordate che dall’Avvizzito potete sempre reclutare nuovi compagni di qualsiasi classe e razza.



Caotico Neutrale | Baldur’s Gate 3: miglior party

Se invece preferite seminare caos, distruzione o semplicemente siete alla ricerca del mero guadagno personale, un team Caotico è quello che fa per voi. A differenza dei precedenti party, questo è un po’ meno bilanciato e punta principalmente sulla forza bruta piuttosto che sulle abilità di cura o supporto. Per questo motivo, se deciderete di utilizzarlo, vi consigliamo di fare scorta di pozioni e cercare sempre di attaccare i nemici per primi così da metterli fuori gioco prima che possano infliggervi troppi danni.

Protagonista (Warlock) Anche in questo caso per il vostro protagonista consigliamo una classe con un carisma molto alto, così che possiate affrontare al meglio tutti i dialoghi. A parte questo però il Warlock è anche un combattente magico estremamente potente che potete specializzare in tanti modi diversi.

Astarion (Assassino) Ovviamente in un team caotico non poteva mancare Astarion, anche questa volta nei panni dell’assassino. Come vi abbiamo già anticipato questo PG è tanto utile nei combattimenti quanto fuori e di conseguenza è davvero impossibile farne a meno.

Lae’zel (Combattente) Per quanto non sia propriamente caotica, l’attitudine brutale e fredda di Lae’zel si sposerà molto bene con le scelte meno etiche. Inoltre, comprendo il ruolo di combattente, Lae’zel sarà il principale tank del vostro team.

Karlach (Druido) Anche Karlach ovviamente si sposa molto bene con un team caotico ma purtroppo la sua classe base non è affatto adatta alla composizione di questo party. Per renderla più utile in battaglia vi consigliamo quindi di convertirla in un druido, così da fornirle l’accesso ad alcuni incantesimi curativi. Anche in questo caso, se non vi piace l’idea di modificare così nettamente la classe di un PG principale, vi consigliamo di andare dall’Avvizzito per creare un druido da zero.



Pronti all’avventura!

Qui si conclude la nostra guida su come trovare il miglior party per Baldur’s Gate 3. Adesso non vi resta da fare che partire all’avventura con una delle nostre squadre consigliate oppure crearne una completamente nuova che si presta al vostro stile di gioco.

Baldur's Gate 3 è disponibile ora per PC e arriverà su PS5 dal 5 settembre.