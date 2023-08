Razer svela Kishi V2 Pro e rivela il debutto di Razer Edge in Europa

Razer, l’azienda leader nel settore del gaming lifestyle a livello globale, ha suscitato nuovamente grande interesse nel mondo del gioco su dispositivi mobili con le sue più recenti innovazioni nella linea di prodotti.

Queste includono l’ampia distribuzione di Kishi V2 Pro, l’introduzione di Razer Edge in Europa e Asia, oltre alle nuove varianti Xbox di Kishi V2 per iPhone e Kishi V2 Pro per Android, destinate al mercato nord-americano.

Razer Kishi V2 Pro, un salto di qualità nel mondo del gaming mobile.

“In Razer puntiamo a spingere il mobile gaming oltre i suoi limiti”, afferma Alvin Cheung, Senior Vice President della Business Unit Hardware di Razer. “Con la linea Kishi V2 e l’estensione della disponibilità di Razer Edge, stiamo dando ai gamer la possibilità di godere di tutto il potenziale che il gioco su mobile ha da offrire”.

Creato dalla passione per un gameplay mobile all’avanguardia, il Kishi V2 Pro di Razer era inizialmente disponibile esclusivamente come parte di un pacchetto con Razer Edge. Tuttavia, ora verrà offerto in vendita separatamente, permettendo ai puristi e agli appassionati di accedervi direttamente.

Con la capacità di supportare giochi da console di alta qualità dotati di HyperSense Haptics e una versatilità universale grazie al suo ponte estensibile, questo controller offre anche la possibilità di sfruttare il gioco in streaming su PC e console.

Il Kishi V2 Pro assicura prestazioni di alto livello con una latenza estremamente bassa, funzione di ricarica passthrough e supporto audio tramite jack da 3,5 mm. Inoltre, l’esperienza di gioco raggiunge l’apice quando abbinato all’applicazione Razer Nexus 3.0.

Razer Edge, l’evoluzione del gaming su dispositivi mobili

Dopo aver conquistato il mercato statunitense, l’innovativo Razer Edge fa finalmente il suo anticipato ingresso in alcune regioni dell’Europa e dell’Asia.

Costruito sulla solida piattaforma di gioco Snapdragon G3x Gen 1 e arricchito da un luminoso schermo AMOLED da 6,8″ con un refresh rate di 144Hz, questa straordinaria gemma del gaming portatile trasporta i giocatori in un universo di titoli AAA ovunque si trovino, in ogni istante.

Frutto di una collaborazione con Xbox, i controller con licenza ufficiale Xbox Edition rappresentano l’apice degli avanzamenti di Razer nel mondo del gaming su dispositivi mobili.

Le versioni Xbox Edition di Kishi V2 Pro per Android e Kishi V2 per iPhone ereditano il patrimonio delle periferiche portatili Razer, aprendo la possibilità di godere di centinaia di titoli Xbox AAA su piattaforme iOS e Android.

Questi controller garantiscono precisione nei comandi, comfort ergonomico e si caratterizzano per la raffinata estetica bianca e la disposizione iconica dei pulsanti Xbox.

Dai microswitch tattili Razer posizionati sotto il pad direzionale, ai pulsanti frontali e posteriori, fino alla funzionalità del pulsante Xbox pensata per l’esperienza Xbox Remote Play e Xbox Cloud Gaming, ogni dettaglio riflette la qualità che sia i fan di Xbox che quelli di Razer si attendono.

Tutto questo è perfettamente integrato con Xbox Cloud Gaming, Xbox Remote Play e le piattaforme di streaming, oltre ai giochi nativi supportati.

Gli apparecchi della gamma Razer Kishi V2 Xbox Edition vanno ben oltre la semplice definizione di controller. Essi rappresentano una testimonianza dell’instancabile collaborazione tra Razer e Xbox, mirando a offrire ai giocatori la massima esperienza di giochi AAA ovunque si trovino, superando le tradizionali limitazioni legate alla vicinanza di una console.

Questi innovativi controller sono disponibili esclusivamente negli Stati Uniti e in Canada.

Razer Nexus 3.0, un nuovo pinnacle per il gaming su dispositivi mobili

L’app Razer Nexus 3.0, lanciata all’inizio di questo mese, rappresenta un vero tesoro per gli utenti di Razer Edge e Kishi V2, senza alcun costo aggiuntivo. Questi utenti possono esplorare e avviare migliaia di giochi all’interno di una vasta libreria.

Sia su piattaforme iOS che Android, questa app offre categorie ben definite e liste di titoli costantemente aggiornate, corredate da trailer in riproduzione automatica, semplificando così la scoperta di nuovi giochi.

Per coloro che desideravano da tempo che giochi originariamente pensati solo per touchscreen potessero essere giocati con un controller, la modalità Virtual Controller su Android rende questo desiderio realtà.

Razer Nexus 3.0 è disponibile gratuitamente su Google Play Store e l’App Store di iOS.

Questi prodotti innovativi testimoniano l’impegno di Razer nel continuare a migliorare l’esperienza di gioco per la sua dedicata comunità di appassionati.

Prezzo e disponibilità

Razer Kishi V2 Pro per Android: 149.99€ su Razer.com e presso rivenditori autorizzati

per Android: su Razer.com e presso rivenditori autorizzati Razer Edge : ora disponibile in selezionati mercati europei a 499.99€ su Razer.com e presso rivenditori autorizzati

: ora disponibile in selezionati mercati europei a su Razer.com e presso rivenditori autorizzati Razer Kishi v2 per iPhone e Razer Kishi v2 per Android continuano a essere disponibili a livello globale a 119,99€.

E voi? Cosa ne pensate ?