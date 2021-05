Anteprima Sky Beneath: un primo sguardo alla demo

Abbiamo avuto l’occasione di provare in anteprima la demo di Sky Beneath e in questo articolo condivideremo con voi le nostre prime impressioni

Sky Beneath è un puzzle platform 3D che ruota intorno alla manipolazione della gravità e attualmente è previsto per il 2021. Il titolo segna il debutto della piccola software house Mindhaven Games ma, nonostante sia il loro primo lavoro, sembra essere davvero interessante. Noi abbiamo avuto l’occasione di provare in anteprima la demo di Sky Beneath e in questo articolo condivideremo con voi le nostre prime impressioni.

Due amiche all’avventura

In Sky Beneath i giocatori vestiranno i panni di Cassie, una ragazza che si è schiantata su di un pianeta alieno con la sua astronave. A causa del brusco atterraggio la protagonista è rimasta senza un braccio ma per fortuna è stata soccorsa da Annie, un’inventrice che la ha costruita una protesi robotica. Col tempo le due ragazze sono diventate molto amiche e ora stanno collaborando per cercare di trovare un modo per riparare l’astronave di Cassie.

La demo inizia con la protagonista intenta ad entrare all’interno di un’antica struttura mineraria aliena con l’obiettivo di recuperare della tecnologia in grado di aiutare nelle riparazioni della nave. Purtroppo però per un umano non è facile muoversi all’interno di questo luogo e di conseguenza le ricerche procedono a rilento. Per fortuna, grazie ad un’intuizione di Annie, Cassie riesce a trovare un nuovo nucleo gravitazionale per la propria tuta che le permetterà di esplorare la struttura spostandosi con facilità su pareti e soffitti.

Gli sviluppatori hanno dichiarato che la narrativa ricoprirà un ruolo molto importante in Sky Beneath e che nel corso della storia i giocatori avranno la possibilità di approfondire il passato delle protagoniste e del pianeta su cui si trovano. Ovviamente in una demo dalla durata di circa un’ora non è possibile approfondire tutti questi aspetti ma, nonostante ciò, per ora l’incipit del gioco non è riuscito a convincerci. Certo, è impossibile valutare la storia di un titolo da una prova così bene, ma per il momento gli argomenti trattati sanno fin troppo di già visto.

Controllo sulla gravità – Anteprima Sky Beneath

Passiamo ora al punto della nostra anteprima in cui analizziamo l’elemento più importante di questa demo di Sky Beneath: il gameplay. Di base i controlli del gioco sono davvero molto classici e semplici. La protagonista sarà infatti in grado solamente di correre, saltare, interagire con alcuni dispositivi e spostare dei blocchi. Però, a partire da un certo punto della demo, Cassie otterrà l’abilità principale intorno alla quale ruota tutto il gioco, cioè la possibilità di manipolare la gravità.

Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e spostandolo in una direzione potrete infatti modificare il vostro centro di gravità, riuscendo così a camminare senza difficoltà su pareti e soffitti. Grazie a questa nuova abilità potrete esplorare facilmente la struttura e risolvere i numerosi puzzle che si celano al suo interno.

Nel corso della demo abbiamo avuto modo di risolvere dei puzzle molto classici che richiedevano di applicare dei pesi su delle piattaforme, ma non solo. Verso la fine della prova infatti ci siamo imbattuti delle zone in cui non era possibile utilizzare i poteri della tuta. In queste aree esiste un solo centro di gravità fisso per tutti gli oggetti e di conseguenza non potremo spostarci liberamente. In alcuni casi però è possibile attivare dei macchinari in grado di influenzare la gravità di tutta la stanza, permettendovi così di interagire con l’ambiente da un’altra prospettiva.

La meccanica della gravità è estremamente interessante e si può applicare a un gran numero di puzzle differenti. Sfortunatamente però nel corso della demo abbiamo notato alcuni problemi di gestione della telecamera che rendono molto fastidioso il cambio di centro di gravità. In particolare quando si sposta la gravità in avanti la telecamera finisce per “incastrarsi” fra la protagonista e il precedente pavimento, generando un effetto fastidiosissimo.

Qualche rifinitura in più – Anteprima Sky Beneath

Dal punto di vista tecnico Sky Beneath per il momento sembra essere abbastanza stabile, dato che nel corso della demo abbiamo riscontrato solo raramente dei cali di FPS. Attualmente però il gioco soffre molto dal punto di vista grafico. Nel complesso le ambientazioni non sono affatto male ma osservando accuratamente le texture e i dettagli si nota una certa mancanza di cura. Inoltre il modello di Cassie (che dovrebbe essere uno degli elementi più curati del gioco) risulta estremamente plasticoso e le animazioni legnose non aiutano di certo a rendere la protagonista più viva. Per fortuna però almeno il doppiaggio delle due ragazze sembra essere di buona qualità e riesce a dare un po’ di credibilità in più a questi personaggi.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra anteprima in cui facciamo il punto su Sky Beneath. Questo titolo si basa sull’interessantissima idea del cambio di centro di gravità e di conseguenza ha il potenziale di offrire ai giocatori tante sfide diverse. Nel corso della demo abbiamo risolto solamente dei puzzle molto classici, ma nel gioco completo speriamo di vedere delle sezioni davvero originali. Cambiare rapidamente centro di gravità è estremamente divertente e soddisfacente, quindi sarebbe davvero un peccato non sfruttare appieno questa meccanica. Da qui al lancio però è importante che Mindhaven Games si concentri sul migliorare la gestione della telecamera, dato che potrebbe rappresentare un problema in grado di danneggiare sensibilmente l’esperienza di molti giocatori.

Sky Beneath sarà disponibile per PC nel corso del 2021, ma per il momento non conosciamo ancora una data d’uscita precisa. Nel frattempo, se vi interessa provare il gioco, potete scaricare da Steam la demo che gli sviluppatori metteranno a disposizione a breve. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul titolo e tanto altro, continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.