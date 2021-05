PlayStation: quando avrà inizio la collaborazione con Discord?

L’annuncio della nuova collaborazione fra Discord e PlayStation ha sorpreso tutti ma, la vera domanda è, quando avrà inizio tutto? Scopriamolo insieme

Nella serata (italiana) di ieri è arrivata una notizia che ha sorpreso un po’ tutti e che ha come protagonisti il servizio di chat audio e video più utilizzato nel mondo del gaming e Sony PlayStation. Dopo il recente fallimento della trattativa con Microsoft che, stando alle notizie ufficiali, prima si è mossa nel tentativo di cercare una collaborazione con Discord, quest’ultima ha poi stretto un accordo con PlayStation, un accordo che comincerà a dare i suoi frutti e avrà inizio, prima di quanto si possa immaginare.

La partnership tra PlayStation e Discord avrà inizio ufficialmente nel 2022!

La partnership tra PlayStation e Discord avrà inizio ufficialmente nella prima parte 2022. Questa è la notizia che, in seguito all’ufficializzazione del rapporto, è rimbalzata un po’ in tutto il web nelle scorse ore. Possiamo dunque affermare che, per vedere i frutti di questa partnership ci toccherà attendere circa un anno (anche meno di un anno intero). I termini dell’accordo non sono ancora noti e, effettivamente, non siamo a conoscenza di quella che sarà poi l’effettiva realizzazione della collaborazione.

Con ogni probabilità, però, PlayStation implementerà, all’interno del proprio ecosistema, tutto ciò che Discord può offrire, trasportando, dunque, i vari canali anche all’interno delle proprie console. Questo, inoltre, significherà avere a disposizione, per gli utenti Sony, non solo tutti i comfort che un servizio come Discord è in grado di offrire ma anche la qualità del proprio servizio e dei propri server. Si tratta, dunque, di una forma di collaborazione davvero interessante e che potrebbe rappresentare vera e propria svolta nell’ambito del gaming multiplayer.

