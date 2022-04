Recensione PrivadoVPN: la VPN per tutti!

In questa recensione vi raccontiamo PrivadoVPN, una VPN accessibile a tutti per due motivi: il costo molto conveniente e la semplicità d’uso che la rende un ottimo servizio!

Le VPN sono uno strumento molto utile per diversi motivi. Il primo è aumentare la sicurezza mentre si naviga nel web. Infatti una VPN permette di criptare la propria connessione e i proprio dati in modo da evitare che vengano intercettati. Ma ci sono anche altri motivi. Se viaggiate ad esempio, rischiate di essere tagliati fuori da alcuni servizi e siti web. Allo stesso modo si potrebbe desiderare accedere a servizi non presenti nel nostro paese, come ad esempio i servizi di streaming video che offrono cataloghi diversi a seconda del paese da dove ci si connette.

Ebbene, tutto questo è possibile farlo con PrivadoVPN che offre sia una connessione sicura che la possibilità di connettersi a server in 47 diversi paesi del mondo e figurare come residenti lì! Nella nostra recensione valuteremo la qualità di questo strumento e ovviamente la sua usabilità!

Interfaccia grafica essenziale e funzionale | Recensione PrivadoVPN

Sicuramente il design grafico di questa VPN è il punto forte. Essenzialmente si può gestire tutto dalla finestrella pop-up che appare in basso a destra sullo schermo quando si apre l’applicazione della barra delle applicazioni. L’interfaccia è molto piacevole ed al passo con i tempi.

In alto troneggia il pulsante con il lucchetto per attivare e disattivare la connessione VPN. Quando la connessione è pronta, verrà visualizzata la scritta “CONNECTED” e il nostro nuovo indirizzo IP. Subito sotto abbiamo un un menù da cui selezionare la locazione del server a cui vogliamo connetterci e quindi anche dove vogliamo “far finta” di trovarci. Se volete avere che cosa offre il catalogo Netflix USA, dovrete connettervi ad un server negli Stati Uniti per esempio. Infine abbiamo il “Kill Switch” che interrompe automaticamente la connessione se per qualche motivo non si riesce a comunicare alla VPN. Una funzione molto utile per tutelare la privacy.

Questa semplice interfaccia basterà per gestire la maggior parte delle applicazioni d’uso. Ma se vogliamo personalizzare un pochino di più, possiamo aprire le impostazioni per visualizzare un menù più completo, tuttavia sempre semplice ed intuitivo.

Funzionalità e utilizzo | Recensione PrivadoVPN

Abbiamo capito che PrivadoVPN può proteggere i nostri dati. E lo può fare in diversi modi. Infatti dalle impostazioni possiamo decidere quale protocollo VPN utilizzare tra i tre disponibili (OpenVPN, IKEv2, WireGuard). Se non avete esigenze particolari, potete lasciare al programma decidere la configurazione migliore. Anche l’interfaccia grafica è personalizzabile e si può ad esempio scegliere una finestra flottante o una ancorata alla barra delle applicazioni per esempio. Si può anche scegliere di avviare automaticamente PrivadoVPN all’accensione e scegliere un server preferito a cui connettersi. La Zero-Log Policy garantisce che non venga salvato alcun dato riguardante i nostri affari in rete.

Il servizio può essere condiviso su 10 dispositivi insieme. Esiste anche un ottimo servizio di assistenza 24 ore su 24. Tra l’altro, l’applicazione permette di loggare automaticamente – e in locale – lo stato della vostra connessione. In questo modo sarà più semplice comunicare allo staff e risolvere il problema. Un intero tab nelle impostazioni è dedicato all’assistenza agli utenti.

Prestazioni

Gli utenti premium avranno anche accesso ai server proxy SOCKS5 che garantiscono una velocità di connessione elevata. Infatti, nei nostri test, abbiamo perso meno dell’1% della velocità della nostra connessione connettendoci ad un server in USA. L’esperienza di navigazione infatti non è variata con la VPN accesa e rimane ottima sotto tutti gli aspetti. L’avvio della connessione richiede pochi secondi. Sul lato delle prestazioni possiamo ritenerci soddisfatti!

Conclusioni

Tiriamo le somme. PrivadoVPN è un ottimo servizio di VPN. Vogliamo sottolineare due aspetti chiave. Il primo è l’interfaccia grafica che espone tutte le funzionalità di base in un modo davvero intuitivo. Chiunque può utilizzarla, davvero! Il secondo sono le prestazioni che ci sono sembrate davvero ottime (tuttavia abbiamo provato il servizio premium). Unica pecca, forse il numero e la copertura dei server è un po’ indietro rispetto ad altri concorrenti.

Il servizio gratuito offre 30 GB al mesi di dati, solo 12 città nel mondo e un dispositivo alla volta. Il servizio premium permette fino a 10 connessioni, dati illimitati e possibilità di connettersi a 59 diverse città nel mondo. Il costo è di circa 60 euro all’anno (meno di 5 euro al mese) che è molto conveniente! Non possiamo che consigliare di provare questo servizio!

