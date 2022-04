Disney Plus: le prossime uscite in arrivo a maggio 2022

Disney Plus ha annunciato tutto ciò che troveremo di nuovo nel catalogo. Diamo quindi un’occhiata alle prossime uscite di maggio

Un nuovo mese è ormai alle porte, il suo arrivo porterà tante novità su Disney Plus. La piattaforma, che comprende il meglio di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star ha già annunciato nuovi film, serie e documentari. Vediamo nel dettaglio di che si tratta.

How I met your father

Dopo l’incredibile successo della sitcom How I Met Your Mother, uno spin off era quasi inevitabile. Ecco quindi arrivare How I met your father, con una prima stagione da dieci episodi.

La nuova serie racconta la storia di Sophie e di come ha conosciuto quello che sarebbe diventato il padre dei suoi figli. Verremo catapultati nel 2021, per conoscere la storia della ragazza e del suo gruppo di amici, alle prese con la ricerca della loro identità e dell’amore ai tempi delle app di incontri.

Disponibile dal 11 maggio.

Sneakerentola, un film Originale Disney Plus

Sneakerentola racconta di El, un ragazzo di grande talento, che sogna di diventare un designer di sneaker. Lavora come magazziniere nel negozio di scarpe che un tempo era della madre, nascondendo il suo talento artistico. Il ragazzo, vessato continuamente dal padre e dai due fratellastri, un giorno incontra Kira King, figlia di Darius King, famoso giocatore di basket e magnate delle sneaker. Grazie all’aiuto della sua migliore amica e del suo Padrino Fatato, El dovrà tentare di inseguire i propri sogni.

Disponibile dal 13 maggio.

Life & Beth

La serie racconta di Beth, una ragazza la cui vita sembra perfetta. Tutti la ammirano, ha un buon lavoro ed una solida relazione con uno stimato ragazzo. Sarà però un incidente a farle mettere in discussione ogni cosa. L’evento la costringerà a guardarsi indietro, nel suo passato, trasformando per sempre la sua vita. Sarà un avvincente percorso che, a partire dall’adolescenza, trasformerà Beth in un ragazza più autentica e consapevole di cosa vuole diventare; un’ avventura fatta di flashback, che porterà con sé sofferenza ma anche comicità e accettazione.

Disponibile dal 18 maggio.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.

Nel catalogo Disney Plus, saranno presto disponibili anche tutte le sette stagioni della serie Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. composta da 147 episodi, caricati tutti insieme.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. narra di come il mondo sta gestendo la consapevolezza dell’esistenza di alieni e supereroi. Nel frattempo, l‘Agente Phil Coulson, tornato in azione, sta tenendo d’occhio un gruppo sospetto, chiamato Rising Tide. Per controllare il nemico, decide di formare un piccolo gruppo di agenti selezionati tra i membri dell’organizzazione S.H.I.E.L.D., con un unico grande obiettivo: proteggere l’ordinario dallo straordinario.

Disponibile dal 18 maggio.

Wu-Tang: an American Saga

Si tratta di una serie drammatica, ambientata all’inizio degli anni ’90, a New York. Le vicende narrate seguono Bobby Diggs alias The RZA, nell’intento di riunire una dozzina di giovani ragazzi di colore dalla vita difficile, combattuti tra la musica e il crimine, ma destinati ad emergere, in una storia di riscatto e successo.

Disponibile dal 18 maggio.

Cip e Ciop Agenti Speciali, un film originale Disney Plus

I famosissimi scoiattoli stanno per tornare in questa nuova avventura in tecnica mista. Il film, ambientato ai giorni nostri, mostra come le vite dei due siano molto diverse da quelle di un tempo. Cip vive una vita ordinaria, lavorando come assicuratore, Ciop ha invece subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, trascinandosi tra i ricordi di una vita gloriosa. I due non sono nemmeno più amici, ma quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, dovranno ricucire il rapporto perduto, rivestire i panni di Agenti Speciali e salvare la vita del loro amico.

Disponibile dal 20 maggio.

Airport Security (stagione 8)

National Geographic metterà a disposizione della piattaforma Disney Plus l‘ottava stagione del docu-reality Airport Security. Avremo l’occasione di scoprire cosa accade nei più importanti aeroporti, al fianco degli agenti che, ogni giorno, lavorando alle dogane, combattono il narcotraffico, l’immigrazione clandestina e il traffico di oggetti ed esseri viventi illegali.

Disponibile dal 25 maggio.

Obi-Wan Kenobi, una serie originale Disney Plus

Tra le nuove uscite, troveremo anche la prima stagione di Obi-Wan Kenobi. Non sono molte le informazioni in merito, se non che la serie parlerà del passato di Obi-Wan, in particolare del suo esilio. Il prequel sarà ambientato otto anno dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005) ed undici anni prima di Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza (1977).

I primi episodi saranno disponibili il 27 maggio.

Cosa ne pensate? Quale serie o film vedrete? Fatecelo sapere qui nei commenti!

