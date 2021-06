Nuovi malware su Windows: si chiama Kubernetes ed è una backdoor

Nuovi malware su Windows, una situazione che non accenna a finire, e che purtroppo, per via delle nuove falle gli attacchi tendono ad aumentare esponenzialmente

Windows, come ben sappiamo, è uno dei sistemi operativi più usati in tutto il mondo, con milioni di dispositivi attivi ogni giorno; non è, quindi, una novità che siano presenti nuovi malware sul sistema operativo di casa Microsoft; questo, in particolare, sfrutta una falla del sistema per entrare in possesso dei vostri dati, scopriamo i nuovi tipi di malware e le soluzioni per contrastarli efficacemente.

Il malware ha come obiettivo i componenti interni del PC

Questo tipo di malware (denominato Siloscape) è particolarmente concentrato sullo spionaggio della propria attività sul web e sul traffico dei dati che avviene sul nostro PC in qualsiasi momento se ne faccia uso: fra questi nuovi malware su Windows, i dati che vengono estrapolati e conseguentemente messi alla mercé di chi ne potrebbe fare un uso quantomeno dannoso per moltissimi utenti, sono maggiormente esposti a furti di dati ed a modifica di particolari stringhe di codice che, se appunto modificate senza alcun metro di paragone nel sistema operativo, oltre ad aprire diverse falle nei dispositivi, permettono di causare malfunzionamenti ai vari processi che vengono svolti normalmente da Windows, inficiandone sulle prestazioni e causando possibili malfunzionamenti gravi del proprio PC.

Soluzioni per contrastare i nuovi malware

Le soluzioni per contrastare questi nuovi tipi di Malware sul vostro sistema operativo Windows sono molteplici: è consigliato di aggiornare il proprio sistema operativo all’ultima versione rilasciata dal produttore tramite la sezione di Windows Update, così da introdurre grazie agli accorgimenti e migliorie degli sviluppatori dei metodi di protezione superiori che aiuteranno a contrastare questi nuovi malware; un’altra soluzione consigliata sarebbe quella di installare un antivirus affidabile e di aggiornarlo costantemente, in modo tale da permettere al programma di conoscere nuovi tipi di virus e, conseguentemente, analizzare e rimuovere questi tipi di malware sul proprio dispositivo.

Infine, un altro metodo molto utilizzato è la pulizia costante del proprio PC, in modo da permettere sempre un costante controllo di dati ed informazioni che si trovano nel dispositivo e di rimuovere quei dati che non utilizziamo, garantendo anche un minor carico nel computer e, di conseguenza, facilitare e velocizzare delle operazioni, garantendo una sicurezza in più per l’utente.

Questi sono i metodi per contrastare questi nuovi tipi di malware su Windows, continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle novità software più recenti.