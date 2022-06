Windows 10 versione 22H2: Microsoft da l’annuncio

Windows 10 versione 22H2 sta arrivando. Annunciato da Microsoft n nuovo aggiornamento delle funzionalità di Windows 10

Microsoft (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha promesso di supportare Windows 10 fino ad Ottobre 2025. Ovviamente, per gli utenti che non possono eseguire l’aggiornamento a Windows 11, questa è veramente una buona notizia. Vengono quindi forniti altri tre anni per prepararsi al passaggio a Windows 11. Ciò implica, nella maggior parte dei casi, all’acquisto di un nuovo dispositivo il cui hardware può soddisfare i requisiti di sistema per il nuovo sistema operativo.

Dettagli su Windows 10 versione 22H2

Si prevede che Windows 10 riceverà un nuovo aggiornamento delle funzionalità entro la fine dell’anno e l’utente Twitter @he45076932 ha individuato i primi riferimenti nell’ultimo aggiornamento cumulativo. Più specificamente, con una serie di comandi dovresti essere in grado di abilitare quello che viene chiamato Windows 10 versione 22H2. Questo è, essenzialmente, un nuovo aggiornamento delle funzionalità che dovrebbe essere disponibile per Windows 10 entro la fine dell’anno.

Tuttavia, ci sono poche ragioni per essere entusiasti di questa versione. Molto probabilmente, i miglioramenti saranno minori, poiché Microsoft si sta concentrando solo su una piccola rifinitura per mantenere Windows 10 attivo e funzionante correttamente.

La fine del supporto di Windows 10

Quando ha annunciato il nuovo Windows 11, Microsoft ha anche promesso che avrebbe continuato a supportare Windows 10 fino ad Ottobre 2025. Soprattutto perché alcuni dispositivi non possono eseguire l’aggiornamento al nuovo sistema operativo.

Per i clienti che utilizzano un PC che non si aggiorna e che non sono pronti per passare a un nuovo dispositivo, Windows 10 è la scelta giusta. Supporteremo Windows 10 fino al 14 ottobre 2025 e di recente abbiamo annunciato che il prossimo aggiornamento delle funzionalità di Windows 10 arriverà entro la fine dell’anno. Qualunque cosa tu decida, ci impegniamo a supportarti e a offrire la scelta nel tuo percorso informatico,

ha affermato Microsoft l’anno scorso.

Microsoft non ha ancora annunciato Windows 10 versione 22H2, ma ovviamente non aspettarti nulla di grande quando il nuovo aggiornamento delle funzionalità sarà disponibile.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento Windows 10 versione 22H2? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).