Microsoft: rilascia l’aggiornamento cumulativo KB5014019

Microsoft ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 11, data la tempistica, questo è solo un pacchetto opzionale di miglioramenti che gli utenti possono scaricare manualmente da Windows Update

L’aggiornamento cumulativo di Windows 11 KB5014019, include diverse modifiche degne di nota, ma senza dubbio la più importante è l’arrivo di Windows Spotlight sul desktop di Windows.

La funzionalità è disponibile da un po’ di tempo come parte del programma Windows Insider, ed ora sta per essere pubblicata per tutti i dispositivi Windows 11 nel canale di produzione.

Sebbene sia attualmente parte di un aggiornamento opzionale, Windows Spotlight sul desktop raggiungerà l’ampia disponibilità quando Microsoft distribuirà il prossimo pacchetto di aggiornamenti cumulativi di Windows 11 durante il Patch Tuesday di giugno 2022.

Windows Spotlight sul desktop porta il mondo sul tuo desktop con nuove immagini di sfondo. Con questa funzione, le nuove immagini appariranno automaticamente come sfondo del desktop.

Questa funzione esiste già per la schermata di blocco. Per attivare questa funzione, vai su Impostazioni > Personalizzazione > Sfondo > Personalizza il tuo sfondo.

Tutte le correzioni faranno parte del prossimo ciclo del Patch Tuesday

Ci sono anche correzioni molto importanti per altre funzionalità di Windows 11, quindi nel complesso questo aggiornamento sta migliorando sostanzialmente l’esperienza con il nuovo sistema operativo.

Risolve un problema per cui i widget vengono visualizzati sul monitor sbagliato quando si passa il mouse sopra l’icona dei widget sulla barra delle applicazioni.

Aggiunge un’animazione all’icona dei widget quando si fa clic o si tocca l’icona e la barra delle applicazioni è allineata a sinistra. Risolve un problema che riguarda il rendering dell’icona Widget predefinita su una barra delle applicazioni allineata al centro.

Inoltre, risolve un problema che causa la sfocatura delle icone delle app nei risultati di ricerca quando il ridimensionamento dei punti per pollice (dpi) dello schermo è maggiore del 100%. Ed infine risolve un problema che rallenta la copia dei file.

