Amazon: presenta eero Pro 6E ed eero 6+

Amazon presenta oggi eero Pro 6E ed eero 6+ in Italia, i router eero Wi-Fi più veloci di sempre, sono ora disponibili ad un prezzo ancora più vantaggioso

Amazon presenta oggi eero Pro 6E ed eero 6+ finalmente in Italia, le più recenti novità della serie eero 6 con sistema Wi-Fi mesh.

Eero Pro 6E, il primo sistema Wi-Fi mesh di eero abilitato al Wi-Fi 6E, supporta velocità di rete fino a 2,3 Gbps, offre copertura per oltre 100 dispositivi contemporaneamente e permette l’accesso alla banda 6 GHz, assicurando che più dispositivi possano navigare a velocità di oltre un gigabit in tutta la casa.

Eero 6+ è il sistema gigabit eero più conveniente e performante, con accesso a canali radio a 160 MHz per una connessione veloce, per attività come AR, VR e streaming 8K; inoltre, supporta oltre 75 dispositivi connessi contemporaneamente.

Per i clienti che cercano prestazioni Wi-Fi 6 ad un prezzo accessibile, eero 6 è ora disponibile ad un prezzo di partenza di 119 euro.

Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International ha affermato:

Con l’arrivo dei nuovi eero Pro 6E ed eero 6+, insieme ai nostri dispositivi già disponibili della serie eero 6, ampliamo il nostro portfolio e rendiamo più accessibili e convenienti per i clienti i sistemi Wi-Fi domestici, facili da usare, veloci e affidabili. eero Pro 6E ed eero6+ rappresentano un grande passo avanti nella fornitura dei nostri sistemi Wi-Fi più performanti e convenienti, per tutti.

La serie eero 6 offre Wi-Fi per diversi ambienti domestici e utilizzi tecnologici

Con il lancio di eero Pro 6E ed eero 6+, Amazon propone la disponibilità di eero Pro 6 ed eero 6 ad un prezzo ridotto, è ora possibile disporre di un sistema eero 6 per ogni tipo di esigenza domestica e tecnologica.

eero Pro 6E

il primo sistema Wi-Fi mesh eero abilitato al Wi-Fi 6E e la più recente offerta tri-band. eero Pro 6E stabilisce un nuovo standard per le prestazioni eero di alto livello supportando oltre 100 dispositivi contemporaneamente.

In grado di supportare velocità Wi-Fi fino a 2,3 Gbps (un gigabit cablato e 1,3 Gbps wireless), eero Pro 6E offre velocità Wi-Fi di oltre un gigabit in tutta la casa e sfrutta la banda 6 GHz per consentire l’accesso a una nuova e spaziosa ‘corsia di traffico’ per il Wi-Fi, per assicurare velocità più elevate e meno congestione sulla rete domestica.

Con una porta Ethernet da 2,5 GbE e una da 1,0 GbE su ogni dispositivo, eero Pro 6E può supportare piani internet multigigabit. Inoltre, grazie alla larghezza di banda Wi-Fi aggiuntiva di canali radio a 160 MHz, eero Pro 6E supporta la connessione veloce, per attività come AR, VR e streaming a 8K.

La confezione singola di eero Pro 6E copre fino a 190 metri quadrati, la confezione da due copre fino a 370 metri quadrati, mentre la confezione da tre copre fino a 560 metri quadrati.

eero 6+

il sistema eero gigabit più conveniente di sempre. eero 6+ consente prestazioni Wi-Fi premium ad un prezzo conveniente. La nuova offerta dual-band di eero è ideale per i piani internet fino a un gigabit e offre una copertura per oltre 75 dispositivi contemporaneamente.

Ogni dispositivo ha 2 porte da 1,0 GbE per la connessione gigabit via cavo e fornisce anche l’accesso a canale radio a 160 MHz per una connessione wireless più veloce rispetto alle precedenti offerte eero con dual-band.

Un singolo eero 6+ copre fino a 140 metri quadrati; un 2-pack copre fino a 280 metri quadrati; e un 3-pack copre fino a 420 metri quadrati.

Convenienza e accessibilità

Eero Pro 6 è ancora più conveniente, disponibile ora a partire da 229 euro, eero Pro 6 è perfetto per le case con connessioni internet Gigabit.

Un singolo eero Pro 6 è un router Wi-Fi mesh 6 tri-band ad alte prestazioni con due porte Ethernet e un hub per Casa Intelligente Zigbee integrato.

Un solo eero Pro 6 copre fino a 190 metri quadrati. La confezione da tre eero Pro 6 include tre router eero Pro 6 che si collegano con cavo o in modalità wireless tra loro per coprire fino a 560 m².

Eero 6 ad un nuovo prezzo accessibile, disponibile ora a partire da 119 euro, eero 6 offre velocità Wi-Fi 6 ad un prezzo ridotto.

Il router Wi-Fi 6 mesh eero è perfetto per case con connessioni internet fino a 500 Mbps e fornisce copertura per oltre 75 dispositivi contemporaneamente.

Un singolo eero 6 è un router Wi-Fi 6 mesh dual-band con due porte Ethernet che copre fino a 140 metri quadrati. La confezione da due copre fino a 280 metri quadrati e include un router di rete eero 6 e un Wi-Fi extender.

La confezione da tre copre fino a 420 metri quadrati, comprende un eero 6 e due Wi-Fi extender eero 6.

Ulteriori caratteristiche e vantaggi della serie eero 6

Tutti i dispositivi della serie eero 6 funzionano con il piano internet già esistente dei clienti, per cui potrebbe essere necessario un abbonamento separato, e offrono diverse funzionalità per sbloccare il potenziale del proprio Wi-Fi, tra cui:

Retrocompatibilità: i dispositivi della serie eero 6 sono retrocompatibili con i dispositivi eero di generazione precedente, si può facilmente espandere la rete aggiungendo altri dispositivi eero quando cambiano le proprie esigenze di Wi-Fi. È inoltre possibile scambiare il router eero esistente con un router eero più recente senza eliminare la rete esistente.

i dispositivi della serie eero 6 sono retrocompatibili con i dispositivi eero di generazione precedente, si può facilmente espandere la rete aggiungendo altri dispositivi eero quando cambiano le proprie esigenze di Wi-Fi. È inoltre possibile scambiare il router eero esistente con un router eero più recente senza eliminare la rete esistente. Tecnologia TrueMesh: tutti i dispositivi eero utilizzano la tecnologia di rete eero TrueMesh brevettata per instradare in modo intelligente il traffico di rete per ridurre la congestione, il buffering e la perdita di connessione, in modo da poter trasmettere in streaming contenuti in 4K, giocare ed effettuare videochiamate con facilità.

tutti i dispositivi eero utilizzano la tecnologia di rete eero TrueMesh brevettata per instradare in modo intelligente il traffico di rete per ridurre la congestione, il buffering e la perdita di connessione, in modo da poter trasmettere in streaming contenuti in 4K, giocare ed effettuare videochiamate con facilità. Semplicità di gestione della Rete: è possibile utilizzare l’app eero per gestire la rete, mettere in pausa internet, condividere la rete con amici o ospiti e altro ancora, sia a casa che in viaggio.

è possibile utilizzare l’app eero per gestire la rete, mettere in pausa internet, condividere la rete con amici o ospiti e altro ancora, sia a casa che in viaggio. Wi-Fi sicuro e protetto: eero lavora costantemente per mantenere la rete sicura e protetta. Gli aggiornamenti software continui forniscono le ultime patch di sicurezza, correzioni di bug e aggiornamenti delle funzionalità. Con eero Secure+, è possibile aggiungere funzionalità avanzate di sicurezza online e filtro dei contenuti, insieme a tre applicazioni di sicurezza tra le più utilizzate: 1Password per la gestione delle password, Malwarebytes per la protezione da malware, e Encrypt.me per la VPN.

eero lavora costantemente per mantenere la rete sicura e protetta. Gli aggiornamenti software continui forniscono le ultime patch di sicurezza, correzioni di bug e aggiornamenti delle funzionalità. Con eero Secure+, è possibile aggiungere funzionalità avanzate di sicurezza online e filtro dei contenuti, insieme a tre applicazioni di sicurezza tra le più utilizzate: 1Password per la gestione delle password, Malwarebytes per la protezione da malware, e Encrypt.me per la VPN. Assistenza clienti gratuita: i nostri esperti sono pronti ad aiutare i clienti per telefono o via e-mail sette giorni alla settimana, durante tutto il ciclo di vita dei dispositivi eero.

Prezzi e disponibilità

I dispositivi della serie eero 6 sono disponibili su Amazon.it, eero Pro 6E è disponibile a 359 euro (confezione singola) e 839 euro (confezione da tre), eero 6+ è disponibile a 149 euro (confezione singola) e 329 euro (confezione da tre).

Inoltre, i sistemi eero precedenti sono già disponibili ad un prezzo inferiore: eero Pro 6 è ora disponibile a 229 euro (confezione singola) e 599 euro (confezione da tre), eero 6 è ora disponibile a 119 euro (confezione singola) e 259 euro (confezione da tre).

Per una maggiore sicurezza e protezione, i clienti possono abbonarsi separatamente ad eero Secure per 3,99 euro al mese, e a eero Secure+ per 10,99 euro al mese.

