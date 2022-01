Come convertire un DVD in FLAC rapidamente

In questa breve guida vi spiegheremo in modo semplice e veloce come convertire un DVD in FLAC in pochi semplice passaggi

Vuoi goderti l’audio del film senza distrazioni? Stai cercando di convertire alcuni video in un formato audio lossless? In tal caso, questo articolo ti guiderà su come convertire un DVD in FLAC.

Cos’è il formato FLAC?

FLAC è l’abbreviazione di Free Lossless Audio Codec. È un formato di compressione audio simile a MP3, che adotta un algoritmo di compressione senza perdita di dati per garantire l’alta qualità dell’audio compresso. Normalmente, quando si esegue il ripping di DVD in FLAC, il file manterrà la stessa qualità e verrà compresso nella stessa copia di dati del video originale. Inoltre, i file decompressi occupano solo il 50%-60% dello spazio originale. FLAC è appositamente progettato per una rappresentazione efficiente dei dati audio, utilizzando le caratteristiche tipiche dei segnali audio per ridurre le dimensioni dei file audio del 40%-50%. Rispetto a WAV e MP3, l’audio FLAC ha una migliore qualità del suono e può offrire agli utenti un’esperienza audio eccezionale. Sebbene i file siano più grandi del file MP3, ci sono ancora molti amanti della musica a cui piace copiare l’audio del DVD in file FLAC per un buon effetto audio.

Il miglior strumento per convertire DVD in FLAC

Essendo il più efficiente e conveniente convertitore da DVD a FLAC, WonderFox DVD Video Converter fornisce un funzionalità professionali per convertire DVD in FLAC e convertire DVD in video in più di 300 formati di output. Inoltre, ti consente persino di regolare i parametri del file di output in base alle tue esigenze. Inoltre, non è solo un semplice ripper di DVD, ma svolge anche le funzionalità di convertitore video, editor video, downloader video. Aiuta a personalizzare facilmente i film in DVD e a creare film in 3D, e include altre utili funzioni che vedremo tra poco. Con il suo aiuto, si può guardare e modificare film in DVD facilmente e rapidamente.

Caratteristiche principali di WonderFox DVD Video Converter

Convertire video in oltre 500 formati , come MKV in AVI, M4V in MPG, MP4 in M4V, WMV in MOV, ecc.

, come MKV in AVI, M4V in MPG, MP4 in M4V, WMV in MOV, ecc. Scaricare video da oltre 300 siti di condivisione video come Vimeo, Facebook, Twitter, Hulu, YouTube, Dailymotion, Liveleak, ecc.

come Vimeo, Facebook, Twitter, Hulu, YouTube, Dailymotion, Liveleak, ecc. Convertire video su diversi dispositivi, desktop, laptop, TV, tablet, ecc.

su diversi dispositivi, desktop, laptop, TV, tablet, ecc. Digitalizzare i DVD in centinaia di formati per una più facile memorizzazione.

in centinaia di formati per una più facile memorizzazione. Codificare video fino a 50 volte più velocemente con le ultime tecnologie di accelerazione NVIDIA NVENC e Intel QSV.

più velocemente con le ultime tecnologie di accelerazione NVIDIA NVENC e Intel QSV. Copiare DVD su dispositivi digitali.

su dispositivi digitali. Copiare disco DVD in cartella DVD e immagine ISO.

in cartella DVD e immagine ISO. Modificare film e video in DVD in diversi modi, unisci, taglia, ritaglia, ritaglia, ritaglia, ruota, aggiungi effetti, ecc.

Come convertire DVD in FLAC con WonderFox DVD Video Converter?

Per convertire DVD in FLAC, WonderFox DVD Video Converter è sicuramente uno dei software più vivamente consigliati. Dopo avere scaricato il software, basterà seguire i passaggi seguenti per imparare a convertire un DVD in FLAC in modo efficiente:

Passaggio 1 : aggiungi film in DVD. Avvia il software e fai clic su “Carica DVD” nell’interfaccia principale per aggiungere il film in DVD.

: aggiungi film in DVD. Avvia il software e fai clic su “Carica DVD” nell’interfaccia principale per aggiungere il film in DVD. Passaggio 2 : scegli “FLAC” come formato di output. Fai clic sul pannello “Formato di output” per aprire l’elenco dei formati, dove puoi accedere a più di 300 formati audio e video. Tutto quello che devi fare è selezionare “FLAC” come formato di output nella scheda “Audio”.

: scegli “FLAC” come formato di output. Fai clic sul pannello “Formato di output” per aprire l’elenco dei formati, dove puoi accedere a più di 300 formati audio e video. Tutto quello che devi fare è selezionare “FLAC” come formato di output nella scheda “Audio”. Passaggio 3: avvia la conversione da DVD a FLAC. Fai clic sul pulsante “Esegui” nella parte inferiore dell’interfaccia per avviare la conversione di DVD in FLAC.

Conclusioni

Sebbene i servizi di streaming video stiano diventando sempre più popolari ultimamente, è innegabile che ci siano ancora molti utenti che sono appassionati di film in DVD e, specialmente per chi apprezza l’audio nel film, è utile estrarre l’audio dal film in DVD e salvarlo come file digitale. WonderFox DVD Video Converter fornirà una soluzione perfetta per soddisfare le esigenze di questi utenti, aiutandoli a copiare film in DVD su FLAC in modo rapido e semplice. Provatelo! Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!