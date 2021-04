In questo articolo vediamo come sia possibile scaricare musica da YouTube in formato mp3 in modo semplice e veloce senza scaricare nessun programma

Il sito di streaming YouTube contiene migliaia e migliaia di brani musicali, da più antichi e grandi classici ai moderni successi. Ormai da decenni YouTube è un punto di riferimento per tutti gli artisti sia quelli già affermati che quelli emergenti. Infatti moltissimi personaggi del panorama musicale indie hanno cominciato proprio facendo video musicali su YouTube. Internet dà la possibilità a chiunque di mettere in mostra le proprie doti, come un grande palcoscenico. E come in un grande palcoscenico installato in una piazza pubblica, chiunque può affacciarsi e ascoltare. Purtroppo nella realtà non si può portarsi a casa il cantante o il gruppo, ma fortunatamente è possibile scaricare musica in formato mp3 da YouTube. Ricordiamo però che scaricare materiale protetto da copyright potrebbe rappresentare reato e quindi non ci prendiamo nessuna responsabilità in merito.

Musica MP3 da YouTube: come scaricare le proprie canzoni preferite

Oggigiorno con lo streaming musicale non si sente più l’esigenza di scaricare la musica perché comunque ce l’abbiamo a disposizione ovunque, tramite la connessione ad Internet dei nostri PC o smartphone. A volte però può essere utile anche scaricare i file mp3 ad esempio per montare un video o se non si ha un contratto telefonico con molti GB a disposizione. se per caso non c’è una buona copertura o ancora se volete utilizzare un vecchio lettore MP3. Un tempo era necessario scaricare sul proprio PC o sul proprio smartphone un convertitore MP3 apposito. Oggi però esistono servizi online che non vanno a pesare sulla memoria dei nostri dispositivi che permettono di scarica brani in formato MP3 da YouTube in modo semplice e veloce.

Convertitore online

I convertitori mp3 online sono davvero comodi anche per un uso occasionale perché non richiedono di installare nulla sul proprio PC o smartphone. Essenzialmente l’unica cosa da fare era quella di copiare e incollare il link del video da cui estrarre l’audio. Il convertitore farà tutto il lavoro con un semplice click ed in pochi minuti avrete il vostro brano in formato MP3 pronto per l’ascolto. Questi servizi sono totalmente anonimi perché non richiedono alcuna registrazione e si accede direttamente dal browser del vostro dispositivo PC, tablet o smartphone che sia.

Il formato MP3: amato e odiato

L’mp3 è in realtà un algoritmo di compressione audio di tipo lossy (cioè si va a perdere parte delle informazioni contenute). Le sue caratteristiche in termini di efficienza hanno decretato per diversi anni la sua egemonia nel mondo dell’audio. Infatti permetteva di comprimere moltissimo i dati, mantenendo, una qualità finale elevata. In l’algoritmo permette di scegliere diverse qualità di bitrate, da 121 Kbps (compressione 12:1) a 384 Kbps (compressione 4:1). Per una alta qualità si suppone siano necessari almeno 256 Kbps. La qualità comunque dipende molto anche dal codificatore utilizzato: un buon codificatore con un bitrate più basso produce un file migliore di un codificatore di scarsa qualità con un bitrate elevato. Quindi informatevi bene si questi aspetti prima di procedere a scegliere un convertitore. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!