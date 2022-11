Benefici dell’uso di Stanozolol e dosi raccomandate

Lo scopo principale dello stanozololo è quello di creare un sollievo pronunciato e costruire massa muscolare. Il farmaco non accumula liquidi in eccesso nel corpo, quindi i muscoli sono di ottima qualità

Tutti gli atleti che vogliono acquistare lo stanozolol e utilizzarlo in seguito, potranno creare un rilievo perfetto e avere successo nella loro carriera sportiva. Gli effetti principali dell’uso di Stanozololo sono:

aumento delle caratteristiche di resistenza;

Costruire la massa muscolare;

aumentare la resistenza;

Migliora l’umore generale dell’atleta;

L’atleta diventa più resistente allo stress;

il grasso in eccesso viene bruciato;

la muscolatura del corpo diventa più pronunciata e rifinita;

I liquidi in eccesso vengono eliminati dall’organismo;

Gli atleti recuperano più velocemente dagli allenamenti e dalle gare;

rafforza le ossa.

Lo stanozololo favorisce l'ossigenazione dei tessuti muscolari. Per aumentare i risultati dell'uso di steroidi anabolizzanti si raccomanda una dieta speciale. Il farmaco ha un effetto brucia-grassi. Si noti che lo stanozololo è eccellente per gli atleti che hanno già una massa muscolare sufficiente e una percentuale di grasso moderata. In questo caso, avviene il reclutamento di una massa muscolare asciutta, densa e di alta qualità, priva di liquidi e grassi in eccesso.

Stanozololo, come si usa

Se un atleta ha deciso di assumere stanozololo per una classe di peso o per creare un sollievo pronunciato, il dosaggio varia da 30 a 50 mg. Questo tasso è destinato all'uso in forme di dosaggio iniettabili e orali. La durata del ciclo di steroidi è di 4-6 settimane. Dopo 2 giorni dal termine del trattamento con Stanozolol, è necessario iniziare la terapia post-corso. Per ridurre al minimo gli effetti collaterali che possono verificarsi con lo Stanozolol, questo steroide deve essere assunto insieme al testosterone. Lo stanozololo può essere associato a bruciatori di grasso come il clenbuterolo.