Pokémon Scarlatto e Violetto: ottenere Ditto (uova) e Monetamuleto (soldi)

Ricchi come Briatore e pieni di uova come Francesco Amadori: ecco come avere un Ditto e il Monetamuleto in Pokémon Scarlatto e Violetto

Ogni giocatore della serie Pokémon che si rispetti vuole sapere come ottenere “le sue cosine” prima di adagiarsi sugli allori, e caso vuole che gli esemplari di Ditto e lo strumento Monetamuleto si trovino nella stessa zona di Scarlatto e Violetto. Per il resto, non li accomuna nulla: la nostra guida prende due Pidove con una fava proprio perché la strada da fare è poca per avere entrambi. Badate bene, però: potete aspettarvi una buona dose di legnate se la vostra squadra si trova troppo al di sotto del livello 30. Non temete, sappiamo come aiutarvi. ¡Vamonos!

Donde sta

Punto primo: qual è questa benedetta zona che accomuna Ditto e lo strumento Monetamuleto in Pokémon Scarlatto e Violetto? L’oggetto in questione è qualcosa a cui arriveremo alla fine. Se però siete alla ricerca della creatura gelatinosa, i casi sono due. O volete un imitatore in squadra, oppure (cosa più probabile) volete aprire la fabbrica di Poké-bebé. Qui sotto abbiamo incluso un’immagine della mappa (di cui vi consigliamo di disattivare la rotazione automatica premendo lo stick destro), per cui vi conviene iniziare a fissare la destinazione già da ora. E di tagliare direttamente per la città Mesturia, evitando ogni scontro a priori.

Gli attrezzi del mestiere – Pokémon Scarlatto e Violetto: guida a Ditto e Monetamuleto

Lasciandovi alle spalle il centro abitato dove otterrete più tardi il Monetamuleto, dirigetevi alla strettoia: è qui che è maggiormente probabile incappare nei Ditto di Pokémon Scarlatto e Violetto. Se siete (come supponiamo siate) sotto il livello che vi consigliavamo prima, vi conviene fare scorta di Poké Bambole prima di avviarvi. Ciò detto, tenete d’occhio le creature che si comportano in modo diverso dalle altre. I Persian (o i Vigoroth, qui sotto), per esempio, sono sempre aggressivi; quelli che scappano… beh, non sono Persian. Mirate con il grilletto sinistro (ZL) e lanciate la Poké Ball (ZR) non appena trovate l’impostore.

Tale e quale show – Pokémon Scarlatto e Violetto: guida a Ditto e Monetamuleto

Naturalmente, noi abbiamo potuto visualizzare il nome del fetente interessato perché eravamo già in possesso di un esemplare. Se però avete già catturato il resto della fauna locale, visualizzereste come “???” il nome di un Pokémon già catturato, il che è un altro indizio. Purtroppo per voi, anche Zorua contende lo stesso territorio di caccia camuffandosi da altre bestiole: dovrete andare un po’ per tentativi. La nota positiva, in tutto questo, è che avete tre strategie per catturarlo: giocarvi il tutto per tutto con una Velox Ball, mettere in campo un Pokémon contro cui un altro membro del team è forte… o usare un altro Ditto, se ne state cercando uno di scorta. Nessuno, così, dovrebbe cadere in battaglia (e non perderete preziosi punti esperienza).

Alexa, riproduci la playlist “serata piccante” – Pokémon Scarlatto e Violetto: guida a Ditto e Monetamuleto

A questo punto vorrete sapere, giustamente, come dare intimità ai vostri Pokémon. Contrariamente a quanto visto in passato, la regione Paldea non dispone di Pensioni apposite dove lasciare i due alle gioie della procreazione. Non disperate: avete gli strumenti necessari già da inizio gioco. Vi basta assicurarvi di avere in squadra solo i due novelli sposi e aprire un picnic in uno spiazzo aperto. Controllate costantemente il cestino di vimini a terra (non quello sul tavolo) e, “come per magia”, prima o poi arriveranno anche i cuccioli. Assicuratevi di mangiare prima un manicaretto con annesso Potere Uovo, però.

Soldi, soldi, soldi

Ora che abbiamo chiuso la questione di Ditto, vediamo come ottenere il Monetamuleto in Pokémon Scarlatto e Violetto. La città di Mesturia ospita due differenti centri Pokémon: siamo partiti da quello occidentale, ma dovremo andare all’estremità opposta del paese per trovare il rappresentante della Lega Pokémon. Sarà lui a ricompensarci con lo strumento interessato, da far tenere ad almeno un membro della squadra che partecipa alla lotta per raddoppiare i guadagni… a patto che riusciamo prima a battere cinque allenatori dell’Area 3 Ovest. Tenete uno spazio in squadra per l’uovo e lo farete schiudere andando in giro!

