Che cos’è lo steroide anabolizzante Trenbolone?

Il trenbolone è uno steroide anabolizzante versatile che viene utilizzato per il guadagno muscolare attivo e il potenziamento della forza

Il farmaco è in grado di aumentare la resistenza, di rendere più marcata la definizione del corpo e di migliorare l’umore dell’atleta. Il trenbolone ha una struttura chimica simile a quella del principio attivo nandrolone. La differenza principale è che il trenbolone ha un doppio legame di carbonio. Grazie a questa caratteristica, il prodotto non aromatizza e non si verificano reazioni avverse agli estrogeni. Il trenbolone viene assorbito rapidamente dall’organismo e i risultati dell’assunzione di questo anabolizzante sono subito visibili.

Il trenbolone si colloca tra gli anabolizzanti più potenti, popolari e performanti. Il trenbolone deve essere utilizzato solo dopo aver consultato il medico e l’allenatore. L’uso incontrollato di Trenbolone può portare a conseguenze negative.

Caratteristiche del Trenbolone

La grande popolarità del Trenbolone e il suo potente effetto sull’organismo si spiegano con il fatto che la sua attività anabolizzante è pari al 500% rispetto al testosterone. L’indice androgenico è del 25%. Per questo motivo il farmaco può essere usato con cautela nelle donne. Se assunto correttamente, il Trenbolone non danneggia il fegato. È possibile acquistare il Trenbolone in Ucraina sul sito web della società “Steroid Shop” in forma iniettabile. Si consiglia di iniettarlo nel tessuto muscolare, inserendo l’ago in profondità. Il tempo di rilevamento del farmaco è di 5 mesi.

Gli effetti del Trenbolone

la costruzione qualitativa di un grande volume di massa muscolare;

bruciare il grasso sottocutaneo in eccesso;

miglioramento della resistenza;

aumento delle prestazioni di resistenza;

il modellamento del corpo diventa più pronunciato;

I livelli di cortisolo nel plasma sanguigno si riducono.

Il trenbolone può essere utilizzato in corsi combinati, ad esempio con il testosterone. Il trenbolone è uno steroide anabolizzante grave e non deve essere utilizzato per più di 5-6 settimane. Si raccomanda di analizzare i livelli di prolattina e di estradiolo nel sangue durante la somministrazione del farmaco. In questo modo si evita lo sviluppo di reazioni avverse.