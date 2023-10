Xiaomi Redmi 10C: OFFERTA SHOCK da MediaWorld, sotto i 100€

Con l’offerta di MediaWorld lo Xiaomi 10C scende di prezzo fino ad abbattere il muro dei 100€. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Xiaomi Redmi 10C è lo smartphone entry-level perfetto per chi cerca un dispositivo affidabile e performante, senza spendere troppo e con l’offerta di MediaWorld si spenderanno meno di 100€. Il display HD+ da 6,71 pollici offre una buona visibilità, anche all’aperto. Il pannello è dotato di una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che garantisce un’esperienza fluida e coinvolgente. Il processore MediaTek Helio G85 garantisce prestazioni sufficienti per la maggior parte delle attività quotidiane, come navigare sul web, guardare video e giocare a giochi non troppo impegnativi. La fotocamera principale da 50 MP è in grado di scattare foto e video di buona qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera ultra grandangolare da 2 MP è utile per catturare paesaggi e interni.

Xiaomi Redmi 10C: altre specifiche e offerta di MediaWorld

La batteria da 5.000 mAh garantisce una lunga autonomia, anche con un uso intenso. Il dispositivo può essere ricaricato rapidamente tramite la porta USB-C. Il design semplice e raffinato lo rende un dispositivo elegante e piacevole da usare. Il dispositivo è disponibile in tre colori: nero, blu e verde. Xiaomi Redmi 10C è un’ottima scelta per chi cerca uno smartphone entry-level affidabile e performante. Il dispositivo offre un buon rapporto qualità-prezzo e una serie di caratteristiche che lo rendono un’opzione valida per la maggior parte degli utenti. Con l’offerta di MediaWorld, lo Xiaomi Redmi 10C viene proposto a 99€!

