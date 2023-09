In questa piuttosto prolissa guida vogliamo andare a vedere con voi tutte le differenze, macroscopiche e microscopiche, fra i due modelli base disponibili di iPhone 15, nonché tutte le specifiche tecniche utili alla scelta del vostro telefono di nuova generazione Apple

La scorsa settimana sono stati presentati i telefoni di nuova generazione Apple: iPhone 15 e tutti i suoi affiliati sono dunque realtà, e arriveranno domani, 22 settembre, sul mercato internazionale. Fra le tante novità, alcune particolarmente interessanti dedicate agli appassionati del gaming, la scelta potrebbe essere ostica per chi non si destreggia particolarmente nel mondo dei dispositivi mobili o per chi, più semplicemente, non è mai stato un cliente Apple in vita sua. Se siete interessati a cambiare strada o comunque ad acquistare un iPhone 15, in questa guida vi andremo ad elencare tutte (o quasi) le specifiche tecniche di entrambi i modelli base, suddividendole in maniera comoda sia per voi sia per noi.

iPhone 15/15 Plus: una carrellata di specifiche tecniche

Vogliamo dunque iniziare con i due modelli “base”, iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Di base, i due telefoni hanno specifiche tecniche identiche, ad eccezione per lo schermo e per la batteria (ovviamente più grandi nel modello Plus). Disponibili entrambi nei colori Nero, Blu, Verde, Giallo e Rosa, sono costituiti da un design in alluminio, un Ceramich Shield frontale e un vetro a infusione di colore posteriore. Tre le differenziazioni disponibili per la capacità di memoria: 128 GB, 256 GB, 512 GB.

L’iPhone 15 avrà un peso di 171 g, e le seguenti dimensioni:

Altezza: 147,6 mm

Larghezza: 71,6 mm

Spessore: 7,8 mm

L’iPhone 15 Plus avrà un peso di 201 g e le seguenti dimensioni:

Altezza: 160,9 mm

Larghezza: 77,8 mm

Spessore: 7,8 mm

Display | iPhone 15/15 Plus: guida alle differenze e alle specifiche tecniche

Il display di iPhone 15 avrà le seguenti caratteristiche:

Super Retina XDR

OLED all-screen da 6,1” (diagonale)

2556×1179 pixel a 460 ppi

Il display di iPhone 15 Plus avrà le seguenti caratteristiche:

Super Retina XDR

OLED all-screen da 6,7” (diagonale)

2796×1290 pixel a 460 ppi

I display di entrambi i modelli avranno invece le seguenti caratteristiche:

Dynamic Island

HDR

True Tone

Ampia gamma cromatica (P3)

Tocco con feedback aptico

Contrasto (tipico) 2.000.000:1

Luminosità massima (tipica) 1000 nit; luminosità di picco (HDR) 1600 nit; luminosità di picco (outdoor) 2000 nit

Rivestimento oleorepellente a prova di impronte

Supporto per la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri

CPU, GPU, Fotocamera | iPhone 15/15 Plus: guida alle differenze e alle specifiche tecniche

Entrambi i telefoni montano un chip A16 Bionic, con CPU 6-core con 2 performance core e 4 efficiency core, una GPU 5-core e un Neural Engine 16-core. Per quel che riguarda la fotocamera, tutti i modelli di iPhone 15 montano un sistema evoluto a doppia fotocamera con le seguenti caratteristiche:

Fotocamera principale (grandangolo) da 48MP: 26 mm, ƒ/1.6, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore, 100% Focus Pixels, supporta le foto ad altissima risoluzione (24MP e 48MP)

Ultra-grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.4 e angolo di campo 120°

Teleobiettivo 2x da 12MP (tramite il sensore quad‑pixel): 52 mm, ƒ/1.6, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore, 100% Focus Pixels

Zoom in ottico 2x; zoom out ottico 2x; estensione totale dello zoom ottico 4x

Zoom digitale fino a 10x

Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro

Flash True Tone

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 5

Ritratti di nuova generazione con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco

Illuminazione ritratto con sei effetti

Modalità Notte

Panorama (fino a 63MP)

Stili fotografici

Foto e Live Photo ad ampia gamma cromatica

Correzione dell’obiettivo (ultra‑grandangolo)

Correzione occhi rossi evoluta

Stabilizzazione automatica dell’immagine

Modalità scatto in sequenza

Geotagging delle foto

Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG

Registrazione Video | iPhone 15/15 Plus: guida alle differenze e alle specifiche tecniche

Qui di seguito le specifiche per la registrazione video:

Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps

Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps

Registrazione video HD (720p) a 30 fps

Modalità Cinema fino a 4K HDR a 30 fps

Modalità Azione fino a 2,8K a 60 fps

Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K a 60 fps

Video in slow‑motion (1080p) a 120 fps o 240 fps

Video Time‑lapse con stabilizzazione

Video Time‑lapse in modalità Notte

Video QuickTake

Stabilizzazione ottica dell’immagine video su sensore (grandangolo)

Zoom digitale fino a 6x

Zoom audio

Flash True Tone

Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p)

Video con autofocus continuo

Scatta foto da 8MP mentre filmi in 4K

Zoom durante la riproduzione video

Formati video registrati: HEVC e H.264

Registrazione audio stereo

Fotocamera frontale | iPhone 15/15 Plus: guida alle differenze e alle specifiche tecniche

Entrambi i modelli montano una fotocamera frontale TrueDepth:

Foto da 12MP

Diaframma con apertura ƒ/1.9

Autofocus con Focus Pixels

Retina Flash

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 5

Ritratti di nuova generazione con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco

Illuminazione ritratto con sei effetti

Animoji e Memoji

Modalità Notte

Stili fotografici

Foto e Live Photo ad ampia gamma cromatica

Correzione dell’obiettivo

Stabilizzazione automatica dell’immagine

Modalità scatto in sequenza

Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps

Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps

Modalità Cinema fino a 4K HDR a 30 fps

Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K a 60 fps

Video in slow‑motion (1080p) a 120 fps

Video Time‑lapse con stabilizzazione

Video Time‑lapse in modalità Notte

Video QuickTake

Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p)

Entrambi i modelli hanno il Face ID, ossia il riconoscimento del volto tramite la fotocamera TrueDepth. Entrambi i modelli supportano Apple Pay, per pagare con il vostro iPhone utilizzando il Face ID in negozi fisici, nelle app e sul web. Entrambi i telefoni hanno un sistema di SOS emergenze via satellite e un sistema di rivelamento incidenti.

Wireless | iPhone 15/15 Plus: guida alle differenze e alle specifiche tecniche

Per quel che riguarda la linea internet, la differenziazione stavolta la fa il modello. Potete conoscere il modello del vostro telefono tramite il form di supporto Apple. In generale, queste sono le specifiche:

Modello A3090 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Modello A3094 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Tutti i modelli 5G (sub-6GHz) con tecnologia MIMO 4×46 Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA6 Wi‑Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 Bluetooth 5.3 Chip Ultra Wideband di seconda generazione7 NFC con modalità lettore Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo”



Chiamate video e Chiamate audio | iPhone 15/15 Plus: guida alle differenze e alle specifiche tecniche

Passando alle chiamate, per le chiamate video entrambi i telefoni hanno le seguenti caratteristiche:

FaceTime video su rete cellulare o Wi‑Fi

FaceTime HD (1080p) su rete 5G o Wi‑Fi

Condivisione di film, programmi TV, musica e app durante le videochiamate FaceTime con SharePlay

Condivisione dello schermo

Modalità Ritratto nelle videochiamate FaceTime

Audio spaziale

Modalità del microfono “Isolamento vocale” e “Ampio spettro”

Zoom con la fotocamera posteriore

Per le chiamate audio, invece:

FaceTime audio

Voice over LTE (VoLTE)6

Chiamate su rete Wi‑Fi6

Condivisione di film, programmi TV, musica e app durante le videochiamate FaceTime con SharePlay

Condivisione dello schermo

Audio spaziale

Modalità del microfono “Isolamento vocale” e “Ampio spettro”

Riproduzione Audio e Riproduzione Video | iPhone 15/15 Plus: guida alle differenze e alle specifiche tecniche

Passiamo alla riproduzione audio e video. I formati audio supportati includono AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos. Inoltre, presente riproduzione audio spaziale e livelli di volume massimo configurabile dall’utente.

Passando invece alla riproduzione video, queste sono le caratteristiche principali di entrambi gli iPhone:

I formati supportati includono HEVC, H.264 e ProRes

HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG

AirPlay per duplicazione dello schermo e streaming di foto e video HDR fino a 4K su Apple TV (seconda generazione o successiva) o su una smart TV compatibile con AirPlay

Video Mirroring e uscita video: fino a 4K HDR con l’uscita DisplayPort nativa via USB‑C o l’adattatore da USB‑C ad AV digitale (modello A2119; adattatore in vendita separatamente)

Siri e Batteria | iPhone 15/15 Plus: guida alle differenze e alle specifiche tecniche

Entrambi i telefoni hanno ovviamente il supporto a Siri, per inviare messaggi, impostare promemoria e molto altro attivandola vocalmente col solito comando “Ehi Siri”. I telefoni hanno entrambi un Connettore USB-C compatibile con ricarica, DisplayPort e USB 2 (fino a 480 Mbps), come da nuovi standard. Passiamo dunque alla batteria e all’alimentazione, entrambi i modelli hanno:

Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio

Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt12

Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt12

Ricarica veloce: fino al 50% della carica in circa 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore (disponibile separatamente)

Qui di seguito trovate la durata della batteria di un iPhone 15 in riproduzione:

Riproduzione video: fino a 20 ore

Riproduzione video (streaming): fino a 16 ore

Riproduzione audio: fino a 80 ore

Qui di seguito trovate la durata della batteria di un iPhone 15 Plus in riproduzione:

Riproduzione video: fino a 26 ore

Riproduzione video (streaming): fino a 20 ore

Riproduzione audio: fino a 100 ore

Sistema Operativo, SIM e Accessibilità | iPhone 15/15 Plus: guida alle differenze e alle specifiche tecniche

Il sistema operativo disponibile nei nuovi iPhone è ovviamente iOS 17. Entrambi i telefoni supportano il Dual SIM (nano-SIM + eSIM) e sono compatibili con Dual eSIM. Qui di seguito vediamo infine qualche opzione di accessibilità disponibile in entrambi i modelli:

VoiceOver

Zoom

Lente d’ingrandimento

Controllo interruttori

AssistiveTouch

Compatibilità con RTT e TTY

Sottotitoli per non udenti

Trascrizioni live

Scrivi a Siri

Contenuto letto ad alta voce

Che viaggio!

E queste erano (quasi) tutte le specifiche tecniche di iPhone 15 e iPhone 15 Plus, o perlomeno quelle che servono maggiormente ai consumatori per poter effettuare un acquisto consapevole. Fateci sapere che cosa ne pensate della nuova gamma base di Apple qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo della tecnologica. A 360°!