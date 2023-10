Annunciato l’Xbox Series S Starter Bundle!

Microsoft ha annunciato lo Starter Bundle di Xbox Series S. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Lo Starter Bundle Xbox Series S permetterà a tutti di entrare nel mondo dei giochi di Xbox, sia che stiate intraprendendo il vostro primo viaggio nel mondo del gaming, sia che siate alla ricerca del regalo perfetto, o che abbiate deciso di passare ad una console di nuova generazione. Questo bundle include tutto ciò che serve per giocare, compresa velocità e prestazioni next-gen di Xbox Series S e l’accesso a centinaia di giochi con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, per un valore di 44,99 euro.

Tutti i dettagli sull’Xbox Series S Starter Bundle

L’abbonamento include l’accesso a centinaia di giochi, uscite al day-one, multiplayer online e molto altro. Centinaia di giochi: è possibile giocare a nuovi giochi come Starfield e Forza Motorsport al day-one. Inoltre, è possibile provare centinaia di giochi di alta qualità come Lies of P, Party Animals e i preferiti dalle famiglie come Minecraft Legends. Multiplayer online: giocare con i propri titoli preferiti permette anche di rimanere connessi con amici e familiari. Game Pass Ultimate include il multiplayer online per giocare insieme ad altri su console, PC e cloud.

EA Play: EA Play consente di accedere a un numero ancora maggiore di titoli di punta su console, cloud e PC, tra cui le serie più amate come Madden, Battlefield e STAR WARS. Perks: i Perks sono gratuiti e includono contenuti di gioco, oggetti consumabili e sconti per i membri su giochi e componenti aggiuntivi selezionati. Xbox Series S offre velocità e prestazioni di nuova generazione. Con funzionalità come il Quick Resume, tempi di caricamento rapidi e un gameplay fino a 120 frame al secondo, è possibile sfruttare al massimo ogni minuto di gioco. Inoltre, è possibile giocare con i giochi digitali di quattro generazioni di Xbox e centinaia di titoli ottimizzati.

Insomma, si tratta di un’ottima opportunità. Rimanete sintonizzati su tuttotek.it per ulteriori novità dal mondo videoludico e non solo. Per acquistare videogames a prezzo scontato date un’occhiata a Instant Gaming.