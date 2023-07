Xiaomi: ecco le migliori offerte per il Prime Day

Al via le offerte Xiaomi per il Prime Day di Amazon: il momento che aspettavi è finalmente arrivato! Vediamo i migliori prodotti in sconto

Il momento preferito per gli appassionati di tecnologia, e non solo, è alle porte! Anche quest’anno il Prime Day di Amazon segna l’inizio dello shopping estivo, annoverando tra i suoi indiscussi protagonisti Xiaomi, pronta a deliziare i propri fan con numerose offerte, spaziando tra diversi prodotti a prezzi davvero imperdibili. Dagli smartphone fino ai dispositivi per una vera e propria Smart Life, basta accedere allo Xiaomi Store di Amazon per imbattersi in promozioni pronte a soddisfare le esigenze tecnologiche più particolari.

Offerte Xiaomi per l’Amazon Prime Day

Ecco una piccola guida alle principali:

Redmi Note 11 Pro 5G , nella versione da 6GB+128GB, ha un prezzo vantaggiosissimo: 259,90€ anziché 379,90€

, nella versione da 6GB+128GB, ha un prezzo vantaggiosissimo: 259,90€ anziché 379,90€ Redmi Note 12 , in versione 4GB+64GB, è in offerta a 149,90€ anziché 229,90€

, in versione 4GB+64GB, è in offerta a 149,90€ anziché 229,90€ Xiaomi 12 lite, nella configurazione da 8GB+128GB è disponibile a soli 299,90€ anziché 499,90€.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G - Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED DotDisplay, Snapdragon 695, 108MP AI Fotocamera tripla, 5000mAh, Alexa mani libere, Grigio (Graphite Gray) [Versione italiana] Dotato di una configurazione a tripla fotocamera posteriore, Redmi Note 11 Pro 5G offre un'esperienza fotografica eccezionale senza compromessi. La sua fotocamera principale da 108 MP cattura immagini straordinarie con colori vivaci; una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP estende la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi; un obiettivo macro da 2 MP che cattura i minimi dettagli da vicino

(in offerta su amazon.it) Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G - Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED, MediaTek 920, fotocamera 108MP, 4500mAh, 120W HyperCharge, Star Blue (IT + 2 anni di garanzia) Alexa mani libere Dotato di ricarica da 120 W, in grado di caricare l'enorme batteria da 4.500 mAh al 100% in soli 15 minuti*. Redmi Note 11Pro+ 5G adotta pompe a doppia carica per migliorare il flusso di corrente nella batteria per una ricarica più rapida, generando meno calore per rendere la ricarica più sicura. Oltre al design della batteria, il dispositivo adotta anche più di 40 funzioni di ricarica e sicurezza, oltre alla certificazione del TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, per garantire la sicurezza e la stabilità complessive della ricarica.

Prodotti per la casa

Per chi vuole una casa sempre pulita e all’avanguardia, può acquistare i prodotti Smart Home a prezzi vantaggiosi:

Xiaomi Robot Vacuum E12 in offerta a 179,99€ da 199,99€

in offerta a 179,99€ da 199,99€ Xiaomi Robot Vacuum S12 a 249,99€ invece di 299,99€

a 249,99€ invece di 299,99€ Xiaomi Robot Vacuum X10 è acquistabile a 449,99€ anziché 499,99€.

è acquistabile a 449,99€ anziché 499,99€. Super offerta per Xiaomi Electric Scooter 4 Lite: 379,99€ invece di 449,99€.

(in offerta su amazon.it) Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, Indicatori di Direzione Integrati, Pieghevole, Motore 300W, Autonomia 20km, Sistema Doppia Frenata, Pneumatici 8.5”, Recupero Energetico KERS, Controllo Xiaomi Home App Prestazioni migliorate con una potenza di 300W si possono risalire pendenze con un angolo fino al 14% e raggiungere una velocità massima di 20km/h; regolazione libera a 3 livelli di velocità per tutte le condizioni e design portatile, per piegare facilmente lo scooter e portarlo via

Prodotti per gli sportivi

Per gli sportivi che sono alla ricerca di una fitness band, possono scegliere tra Xiaomi Smart Band 7 a soli 39,99€ oppure gli ultimissimi Redmi Watch 3 in versione Black e Ivory a 89,99 € anziché 129,99€. Ma queste offerte sono solo un assaggio! Basta visitare lo Xiaomi Store di Amazon per scoprire tutte le altre imperdibili occasioni.

(in offerta su amazon.it) Xiaomi Smart Band 7, Schermo AMOLED 1.62'', Monitoraggio Sonno, SpO2, Frequenza Cardiaca, VO2max, Resistenza all'Acqua 5 ATM, 110+ modalità sportive, Durata Batteria 14 giorni, Versione Italiana Il ampio display AMOLED risalterà sul tuo polso, rendendo più facile la visualizzazione e il controllo dei comandi; Tutto viene visualizzato in dettaglio e ad alta risoluzione; Inoltre, grazie alla modalità sempre acceso, puoi leggere data e ora senza sollevare il polso o usare le dita

E molte altre offerte Xiaomi

Proprio nel giorno del Prime Day, sul mercato italiano arrivano anche due nuovi componenti della famiglia Xiaomi Smart Life: Redmi Watch 3 Active e Redmi Buds 4 Active. Pur non essendo parte delle offerte Prime Day, entrambi i prodotti sono disponibili ad un prezzo così competitivo da essere un’occasione irrinunciabile!

Redmi Watch 3 Active , consente di effettuare chiamate tramite bluetooth, supporta oltre 110 modalità sportive resistendo all’acqua fino a 5ATM e garantisce fino a 12 giorni di autonomia con una ricarica completa: è disponibile in versione Black e White, al prezzo di 39,99€ su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Amazon e mi.com.

, consente di effettuare chiamate tramite bluetooth, supporta oltre 110 modalità sportive resistendo all’acqua fino a 5ATM e garantisce fino a 12 giorni di autonomia con una ricarica completa: è disponibile in versione Black e White, al prezzo di 39,99€ su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Amazon e mi.com. Redmi Buds 4 Active, con driver dinamico da 12mm per bassi dalla grande potenza, garantisce fino a 28 ore di ascolto senza dover ricaricare la custodia e consente una comoda connettività grazie a Google Fast Pair. È disponibile in colorazione black al super prezzo di 29,99€ da Mediaworld, Unieuro, Euronics, Amazon e mi.com.

Redmi Buds 4 Lite,Cuffie Bluetooth 5.3 Wireless,Auricolari senza fili Cuffiette,HiFI Stereo Touch Headset con Microfono/Modalità di Gioco,Riduzione del Rumore,Anti-Traspirazione,20 ore Batteria 【Nuova tecnologia Bluetooth 5.3】➤Le cuffie Redmi Buds 4 Lite sono dotate di un nuovo chip Bluetooth 5.3 per una maggiore resistenza alle interferenze, una trasmissione più stabile e un minore consumo energetico per migliorare le interruzioni, in modo che la vostra musica sia ininterrotta.

