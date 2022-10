Xiaomi Smart Band 7 Pro: al passo con la moda

Dotato di un display AMOLED rettangolare da 1,64″ ad alta risoluzione, Xiaomi Smart Band 7 Pro migliora l’esperienza visiva di qualsiasi utente

In modo molto più confortevole, grazie all’area di visualizzazione più ampia e alla funzione di auto-luminosità, senza sacrificare i dettagli estetici. Dal monitoraggio del sonno a quello delle attività sportive, Smart Band 7 Pro, offre oltre 110 modalità dedicate allo sport, in grado di soddisfare specifiche esigenze di monitoraggio.

La novità della popolare serie di smart band è il sistema GNSS integrato, che consente un rilevamento più rapido del posizionamento e più accurato del percorso, rendendolo il dispositivo ideale per tutti gli appassionati di sport. Questo modello è resistente all’acqua fino a 5 ATM e, ha una durata della batteria fino a 12 giorni; consente di ricevere chiamate e messaggi in qualsiasi momento e luogo.

Design

Per quanto riguarda il design, Smart Band 7 Pro, dispone di oltre 150 quadranti in-app, cinturino in doppia colorazione con 8 diverse varianti in un formato estremamente gradevole al tatto. È un “must-have” da aggiungere al guardaroba di ogni appassionato di moda che voglia completare diversi tipi di look, per un party o per fare bella figura durante una riunione di lavoro o un’escursione.

Disponibilità

Xiaomi Smart Band 7 Pro, nelle colorazioni Black e Ivory sarà in vendita dal 7 Ottobre al prezzo di 99,9 euro su mi.com, presso Xiaomi Store Italia. Nelle prime due settimane sarà anche possibile approfittare del prezzo early bird di 79,9 euro.

Cosa ne pensate di questo nuovo smartwatch Xiaomi Smart Band 7 Pro, Dotato di un display AMOLED rettangolare da 1,64″? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.