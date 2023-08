Killers of the Flower Moon: DiCaprio e De Niro nel poster

Ecco il poster ufficiale, in cui campeggiano Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert De Niro, di Killers of the Flower Moon

L’ultimo film di Martin Scorsese sarà al cinema dal 19 ottobre prossimo. Manca infatti sempre meno all’uscita di Killers of the Flower Moon, attesa ultima opera di Martin Scorsese, che sancisce una nuova collaborazione con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, il passato e il presente. Nell’attesa è stato pubblicato il poster ufficiale, in cui campeggiano Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert De Niro. A condividere il poster è stata la Apple, casa di produzione del progetto che in Italia sarà disponibile grazie a Leone Film Group e 01 Distribution. La locandina riporta anche la data d’uscita, che rimane fissata appunto al 19 ottobre per l’Italia e al 20 per gli Stati Uniti, nonostante gli scioperi SAG-AFTRA attualmente in corso.

Killers of the Flower Moon: nel poster Leonardo DiCaprio e Robert De Niro al centro di una brutale storia vera

Con un cast di prim’ordine e un’ovazione di ben nove minuti al Festival di Cannes, Killers of the Flower Moon non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Basato sul romanzo true crime Gli assassini della terra rossa di David Grann, il film racconta dei brutali omicidi che insanguinarono la nazione dei nativi americani Osage negli anni ’20. Nota con il nome “regno di terrore”, la sequenza di brutali crimini commessi a causa della presenza di giacimenti di petrolio nella nazione portò alla nascita dell’FBI:

All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio. Tratto dal celebre, omonimo, best seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è un film epico: una storia d’amore e tradimenti, delitti e misteri in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.