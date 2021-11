Singles’ Day: le migliori offerte di Blackview su Aliexpress

Blackview lancia una miriade di offerte su Aliexpress in occasione del Singles’ Day. Andiamo a vedere quali sono le migliori e i prodotti interessati

Il giorno dei single o Singles’ Day che dir si voglia, è una festa molto popolare tra i giovani cinesi, nella quale si festeggia l’orgoglio di esser single. Questo evento è visto anche come un’occasione da parte delle società per proporre una marea di sconti su prodotti tecnologici di ogni tipo, il tutto prima di un evento ancora più importante che è appunto il Black Friday. Blackview ovviamente non si è fatta sfuggire l’occasione e in questo articolo andremo a vedere quali sono le migliori offerte su Aliexpress per questo Singles’ Day 2021.

Tutte le migliori offerte di Blackview su Aliexpress per questo Singles’ Day

Queste offerte, come detto precedentemente, riguardano un po’ tutti i device di Blackview, dai tanto acclamati rugged phone, ai tablet, passando per laptop, cuffiette Bluetooth e smartwatch. Tutte le offerte di seguito elencate sono disponibili presso questo link. Andiamo a vedere tutti i prodotti in sconto.

Rugged phone per il lavoro

Blackview BL5000 : con uno sconto del 46%, passa da 544,05 € a 293,78 €

: con uno sconto del 46%, passa da 544,05 € a 293,78 € Blackview BL6000 Pro : con uno sconto del 41%, passa da 689,13 € a 406,58 €

: con uno sconto del 41%, passa da 689,13 € a 406,58 € Blackview BV6600 Pro : con uno sconto del 41%, passa da 435,24 € a 256,79 €

: con uno sconto del 41%, passa da 435,24 € a 256,79 € Blackview BV9800 Pro : con uno sconto del 35%, passa da 544,05 € a 353,63 €

: con uno sconto del 35%, passa da 544,05 € a 353,63 € Blackview BV9900 Pro : con uno sconto del 28%, passa da 598,46 € a 430,89 €

: con uno sconto del 28%, passa da 598,46 € a 430,89 € Blackview BV4900 Pro : con uno sconto del 45%, passa da 217,61 € a 119,68 €

: con uno sconto del 45%, passa da 217,61 € a 119,68 € Blackview BV4900s : con uno sconto del 15%, passa da 141,45 € a 120,23 €

: con uno sconto del 15%, passa da 141,45 € a 120,23 € Blackview BV6600E : con uno sconto del 35%, passa da 217,61 € a 141,45 €

: con uno sconto del 35%, passa da 217,61 € a 141,45 € Blackview BV6600 : con uno sconto del 44%, passa da 272,02 € a 152,33 €

: con uno sconto del 44%, passa da 272,02 € a 152,33 € Blackview BV6300 Pro : con uno sconto del 39%, passa da 315,38 € a 192,38 €

: con uno sconto del 39%, passa da 315,38 € a 192,38 € Blackview BV9900E: con uno sconto del 41%, passa da 489,64 € a 288,89 €

Smartphone

OSCAL C20 : con uno sconto del 51%, passa da 108,80 € a 53,32 €

: con uno sconto del 51%, passa da 108,80 € a 53,32 € Blackview A80 : con uno sconto del 35%, passa da 130,57 € a 84,86 €

: con uno sconto del 35%, passa da 130,57 € a 84,86 € Blackview A80s : con uno sconto del 41%, passa da 179,53 € a 105,92 €

: con uno sconto del 41%, passa da 179,53 € a 105,92 € Blackview A90 : con uno sconto del 45%, passa da 217,61 € a 119,68 €

: con uno sconto del 45%, passa da 217,61 € a 119,68 € Blackview A100: con uno sconto del 46%, passa da 272,02 € a 146,89 €

Tablet & Laptop

OSCAL Pad 8 : con uno sconto del 28%, passa da 217,61 € a 156,68 €

: con uno sconto del 28%, passa da 217,61 € a 156,68 € Blackview Tab 10 : con uno sconto del 25%, passa da 217,61 € a 163,21 €

: con uno sconto del 25%, passa da 217,61 € a 163,21 € Blackview AceBook1: con uno sconto del 45%, passa da 544,05 € a 299,22 €

Cuffiette Bluetooth

Blackview AirBuds 1 : con uno sconto del 52%, passano da 43,51 € a 20,88 €

: con uno sconto del 52%, passano da 43,51 € a 20,88 € Blackview AirBuds 3 : con uno sconto del 50%, passano da 43,51 € a 21,75 €

: con uno sconto del 50%, passano da 43,51 € a 21,75 € Blackview FitBuds 1 : con uno sconto del 45%, passano da 54,40 € a 29,91 €

: con uno sconto del 45%, passano da 54,40 € a 29,91 € Blackview AirBuds 5 Pro: con uno sconto del 41%, passano da 34,81 € a 20,54 €

Smartwatch

Blackview R3 : con uno sconto del 50%, passa da 54,40 € a 27,19 €

: con uno sconto del 50%, passa da 54,40 € a 27,19 € Blackview X5: con uno sconto del 70%, passa da 108,79 € a 32,63 €

Insomma, un bel po’ di offerte che sicuramente faranno felici una miriade di utenti data la loro consistenza e l’ampio catalogo sul quale sono impiegate. Voi cosa ne pensate delle offerte di Blackview in occasione del Singles’ Day su Aliexpress? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte e tutte quelle che arriveranno con il Black Friday, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!