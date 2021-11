Sony: Jatin Bhatt è il nuovo Euro.Business Development Head

La divisione Sony Professional Displays and Solutions ha un nuovo E.B. Development Head, si tratta di Jatin Bhatt. I dettagli

Sony ha annunciato la nomina a nuovo European Business Development Head di Jatin Bhatt, che diventa così l’ultimo senior manager in ordine di tempo a entrare a far parte della divisione Professional. Jatin assume il suo nuovo ruolo in Sony avendo accumulato 15 anni di esperienza nei settori vendite B2B, prevendite, gestione dei progetti, gestione delle alleanze e leadership.

Nel suo curriculum figurano importanti aziende del panorama tecnologico quali Samsung, NEC, Panasonic e Hitachi. Forte della sua esperienza nel campo della tecnologia AV (Audio Visual), Jatin ha tutte le carte in regola per guidare la divisione Professional Solutions & Displays di Sony in tutta Europa, a vantaggio dei clienti attuali e futuri.

Damien Weissenburger, l’Head of Sony Professional Displays and Solutions, ha così commentato la nuova posizione assegnata: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto in Sony a Jatin in un ruolo così importante, il suo contributo sarà decisivo per plasmare il futuro di questa divisione. Con Jatin, il team acquisisce competenze ed esperienze fondamentali per perseguire i nostri obiettivi per i prodotti e i servizi nell’ambito del settore Professional Displays and Solutions”.

Ecco le dichiarazioni di Jatin Bhatt;

Il mio nuovo ruolo in Sony mi offre la possibilità di plasmare il futuro della tecnologia in linea con gli attuali trend del mercato B2B e promuovere tale innovazione affinché diventi un fattore di crescita per la nostra azienda, con una particolare attenzione per i mercati esistenti, come corporate ed education, ma anche alla ricerca di nuovi successi in settori come il retail. Sono entusiasta di avere l’opportunità di imprimere la direzione al nostro team di sviluppo aziendale, al fine di assicurare un aumento costante e a lungo termine dei ricavi e, allo stesso tempo, fare in modo che il team sia sempre motivato, positivo e reattivo

In merito invece della posizione di mercato esprime così l’intenzione di guidare il gruppo;

Da sempre il marchio Sony gode di un’ottima reputazione nella comunità B2C e B2B e tale reputazione si estende al personale che rappresenta il brand. La mia scelta di entrare a far parte di Sony è stata motivata in parte dalla nostalgia, poiché i miei primi dispositivi elettronici erano realizzati da questo player, ma sono stati soprattutto i team di talento che guidano questa azienda il fattore determinante per la mia decisione. Il tipo di persone che rendono il lavoro stimolante e che, sono certo, mi potranno offrire insegnamenti preziosi strada facendo. È fantastico fare parte di un’azienda in cui tutti remano nella stessa direzione e si supportano a vicenda per raggiungere il successo

